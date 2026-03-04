Семь советских мозаик Татарстана не внесут в реестр ОКН

Представители ВООПИК выражают серьезную обеспокоенность ситуацией, указывая на отсутствие обоснованных объяснений со стороны госкомитета

Госкомитет Татарстана по охране объектов культурного наследия дал отказ на включение семи произведений монументального искусства советского периода в реестр ОКН. Об этом сообщает Татарстанское общество охраны памятников истории и культуры. В их отношении с конца 2025 года действовал временный охранный статус.

Среди «вычеркнутых» объектов оказались работы известных художников, включая мозаики «Будни пожарных» и «Геральдика пожарного дела» (1981, автор В.К. Федоров), «Посадим сады» (1969, авторы В.К. Федоров и С.М. Бубеннов), комплекс сграффито «Казань — порт пяти морей» и «Народы Поволжья» (1963, авторы В.М. Маликов, Р.А. Кильдибеков, С.М. Бубеннов). Также в список непризнанных памятников вошли мозаичные панно «Горячий чай» и «Встреча гостей» (1970, автор С.М. Бубеннов), а также работа «Энергия» («Усмирение водной стихии») (1973, авторы Р.А. Кильдибеков и В.В. Карамышев).



Представители ВООПИК выражают серьезную обеспокоенность ситуацией, указывая на отсутствие обоснованных объяснений со стороны комитета. По их мнению, такой подход может привести к утрате ценных произведений искусства.

Особую тревогу у общества вызывает тот факт, что в составе комиссии, принимающей решения, отсутствуют квалифицированные искусствоведы и специалисты по монументальному искусству.



Ранее мозаичный памятник Ленину в Казани внесли в перечень ОКН. Объект 1976 года ранее входил в состав Доски почета Бауманского района.

Наталья Жирнова