Семь советских мозаик Татарстана не внесут в реестр ОКН

09:20, 04.03.2026

Представители ВООПИК выражают серьезную обеспокоенность ситуацией, указывая на отсутствие обоснованных объяснений со стороны госкомитета

Фото: скриншот с телеграм-канала "Татарстанское общество охраны памятников истории и культуры"

Госкомитет Татарстана по охране объектов культурного наследия дал отказ на включение семи произведений монументального искусства советского периода в реестр ОКН. Об этом сообщает Татарстанское общество охраны памятников истории и культуры. В их отношении с конца 2025 года действовал временный охранный статус.

Среди «вычеркнутых» объектов оказались работы известных художников, включая мозаики «Будни пожарных» и «Геральдика пожарного дела» (1981, автор В.К. Федоров), «Посадим сады» (1969, авторы В.К. Федоров и С.М. Бубеннов), комплекс сграффито «Казань — порт пяти морей» и «Народы Поволжья» (1963, авторы В.М. Маликов, Р.А. Кильдибеков, С.М. Бубеннов). Также в список непризнанных памятников вошли мозаичные панно «Горячий чай» и «Встреча гостей» (1970, автор С.М. Бубеннов), а также работа «Энергия» («Усмирение водной стихии») (1973, авторы Р.А. Кильдибеков и В.В. Карамышев).

скриншот с телеграм-канала "Татарстанское общество охраны памятников истории и культуры"

Представители ВООПИК выражают серьезную обеспокоенность ситуацией, указывая на отсутствие обоснованных объяснений со стороны комитета. По их мнению, такой подход может привести к утрате ценных произведений искусства.

Особую тревогу у общества вызывает тот факт, что в составе комиссии, принимающей решения, отсутствуют квалифицированные искусствоведы и специалисты по монументальному искусству.

Ранее мозаичный памятник Ленину в Казани внесли в перечень ОКН. Объект 1976 года ранее входил в состав Доски почета Бауманского района.

Наталья Жирнова

