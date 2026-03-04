МЧС: угроза атаки БПЛА на Нижнекамск, Челны и Елабугу отменена
Ранее с аэропортов Татарстана сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Угроза атаки БПЛА на Нижнекамск, Челны и Елабугу отменена, сообщает ГУ МЧС по РТ в своем канале в MAX.
Ограничения действовали на протяжении более 2,5 часов. Ранее с аэропортов Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
