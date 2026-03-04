Новости общества

МЧС: угроза атаки БПЛА на Нижнекамск, Челны и Елабугу отменена

08:56, 04.03.2026

Ранее с аэропортов Татарстана сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Угроза атаки БПЛА на Нижнекамск, Челны и Елабугу отменена, сообщает ГУ МЧС по РТ в своем канале в MAX.

Ограничения действовали на протяжении более 2,5 часов. Ранее с аэропортов Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

