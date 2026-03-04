АТОР: около 4 тысяч российских туристов покинули страны Персидского залива

Это составляет менее 10% от общего числа организованных туристов, находящихся в настоящее время в странах Ближнего Востока

Фото: Реальное время

За последние два дня из стран Персидского залива вылетело почти 4 тысячи российских туристов. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), 2 марта регион покинули примерно 1100 человек.

3 марта количество улетающих туристов существенно возросло — около 2800 пассажиров вернулись в Россию. В общей сложности за этот период из региона вылетело порядка 3900 российских туристов.

Отмечается, что это составляет менее 10% от общего числа организованных туристов, находящихся в настоящее время в странах Ближнего Востока.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Важно понимать, что расписание может значительно поменяться в зависимости от ситуации в регионе. Пассажиры получают уведомления о статусе своих рейсов от авиакомпаний, организованные туристы — от турагентов, — заявили в ассоциации.

ОАЭ приходят в себя после масштабного закрытия воздушного пространства из-за конфликта Ирана с США и Израилем. Пока официальные авиаперевозчики только начинают выполнять первые рейсы в Россию, панику в аэропортах пытаются «монетизировать» сомнительные дельцы, предлагая места на спецрейсах за €20 тысяч. «Реальное время» выяснило у президента Ассоциации турагентств РТ, где заканчивается реальная помощь и начинается мошенничество, узнало, как выглядит жизнь в «заблокированном» Дубае глазами очевидцев и когда Минтранс откроет небо. Подробнее — в материале.



Наталья Жирнова