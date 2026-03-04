Новости общества

США начали военную операцию в Эквадоре против наркокартелей

08:09, 04.03.2026

Данная операция рассматривается командованием как проявление солидарности и готовности латиноамериканских партнеров сотрудничать в борьбе

Фото: Diego González на Unsplash

Южное командование Соединенных Штатов сообщило о начале совместной военной операции вооруженных сил США и Эквадора против организаций, признанных террористическими, сообщило Южное командование Пентагона в соцсети Х.

Данная операция рассматривается командованием как проявление солидарности и готовности латиноамериканских партнеров сотрудничать в области борьбы с наркоторговлей и международным терроризмом.

Напомним, что в предыдущем году американские власти активизировали использование военных ресурсов в данном регионе, сосредоточившись на уничтожении плавательных средств, подозреваемых в транспортировке наркотиков. Подобные меры объясняются необходимостью противодействия организованной преступности и обороту наркотических веществ.

Ранее в Мексике в подобном сотрудничестве был уничтожен глава местного наркокартеля: спецслужбы страны самостоятельно разработали и реализовали силовую операцию, а власти США предоставили лишь дополнительную разведывательную информацию.

Наталья Жирнова

