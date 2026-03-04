Количество жалоб на ЖКУ в Зеленодольском районе выросло на 102%

В Татарстане фиксируют высокий рост жалоб на коммунальные услуги

За последние два месяца в Жилищную инспекцию Татарстана поступило почти 5,5 тысячи обращений от жителей республики. Это на 28,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-службе.

Наибольший рост числа жалоб наблюдается в крупных городах и активно развивающихся районах республики. Лидером по количеству обращений стала Казань, где зафиксирован рост на 38,2%. Это объясняется большим жилищным фондом города, превышающим 41 миллион квадратных метров.

Значительный прирост обращений также отмечен в Зеленодольском районе — там количество жалоб увеличилось более чем вдвое (на 102%). В Нижнекамском районе рост составил 67,7%, в Альметьевском — 25,5%. Особенно заметно увеличилось количество обращений в Пестречинском (в 2,6 раза) и Менделеевском (в 2,2 раза) районах.

При этом некоторые районы демонстрируют положительную динамику. В Набережных Челнах, втором по величине городе республики, число жалоб снизилось на 4,5%. Существенное уменьшение обращений зафиксировано в Бугульминском (-19,2%), Лениногорском (-27,7%), Чистопольском (-35,7%) и Высокогорском (-33,3%) районах.

В Жилинспекции связывают рост числа жалоб с различными факторами: качеством коммунальных услуг, состоянием жилищного фонда, работой управляющих компаний и уровнем информированности граждан о своих правах.

