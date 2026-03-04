Женская сборная Татарстана стала третьей в эстафете на чемпионате России по лыжам
Победила команда Тюменской области, вторые — лыжницы из Ленинградской области
Женская сборная Татарстана завоевала бронзовую награду в эстафете 4х7,5 км на чемпионате России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Южно-Сахалинске и завершатся 8 марта.
Золотые медали эстафеты завоевала команда Тюменской области (Екатерина Смирнова, Алиса Жамбалова, Карина Гончарова, Елизавета Пантрина). Серебро в активе Ленинградской области (Алена Баранова, Елизавета Маслакова, Мария Истомина, Екатерина Булычева).
Сборная Татарстана (Христина Мацокина, Лидия Горбунова, Эльвина Альтапова, Вероника Степанова) отстала на 23,9 секунды от победителя и стала третьей в женской эстафете.
Завтра в Южно-Сахалинске состоится мужская эстафета 4х7,5 км по лыжным гонкам.
