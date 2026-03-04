В Татарстане сохраняется стабильная ситуация с ОРВИ и гриппом

Показатели на 45,7% ниже эпидемического порога и демонстрируют снижение по сравнению с предыдущей неделей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане сохраняется стабильная эпидемиологическая обстановка по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям, сообщает Роспотребнадзор РТ.

По данным мониторинга, за последнюю неделю в регионе зарегистрировано 12 114 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Показатель на 45,7% ниже эпидемического порога и демонстрирует снижение по сравнению с предыдущей неделей.

Анализ заболеваемости показывает уменьшение активности циркуляции вирусов гриппа: на текущей неделе их доля составляет 17%. Преобладающими остаются респираторные вирусы негриппозной этиологии, что характерно для текущего сезона.



Ранее российский роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом A(H1N1)pdm09 (свиной грипп) и B, хотя общие показатели по ОРВИ и гриппу остаются на низком уровне. Ведомство отмечает, что эти штаммы могут спровоцировать новую волну заболеваемости весной. И хотя существует вероятность роста заболеваемости в весенний период, эксперты не ожидают масштабной эпидемии, да и в целом не советуют полагаться на прогнозы. Тем не менее «грипп до сих пор остается одним из заболеваний, способных привести к инвалидности и к смерти». Стоит ли Татарстану бояться прогнозов Роспотребнадзора — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова