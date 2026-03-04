Татарстан направит 313,5 млн рублей на капремонт учреждений культуры в Нижнекамске, Елабуге и Уруссу

Там запланировано приобретение мебели, оборудования и инвентаря, а также благоустройство территорий

В Татарстане проведут капитальный ремонт трех учреждений культуры — двух Дворцов детского творчества в Елабуге и пгт Уруссу, а также Городского дворца культуры в Елабуге. На эти цели выделят 313,5 млн руб. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает ГБУ «Главстрой РТ», завершить капремонт планируется к 1 декабря 2026 года. Распределение средств следующее:

на Нижнекамск (Дворец творчества детей и молодежи им. И.Х. Садыкова) — 72,4 млн рублей;

на Елабугу (Городской дворец культуры) — 128,2 млн;

на пгт Уруссу (Дворец детского творчества) — 112,9 млн.

В рамках капремонта запланированы приобретение мебели, оборудования и инвентаря, а также благоустройство прилегающих территорий.

Работы по обновлению социальной инфраструктуры в республике идут в рамках нацпроектов и региональных программ. В текущем году в Татарстане запланировано обновление более 300 объектов. Всего в 2026 году в регионе реализуют 50 республиканских программ строительства и ремонта с общим бюджетом 77 млрд руб.

Напомним, в Казани продолжается реконструкция Казанского ТЮЗа: общая стоимость работ превысила 2 млрд руб. В частности, ремонт двух корпусов театра на улице Островского (№10 и 12) обошелся почти в 670 млн руб. По словам главы Комитета по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина, открытие обновленного здания театра ожидается в 2026–2027 годах.

Рената Валеева