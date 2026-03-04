В Казани появится больше тридцатиминутных бесплатных парковок

После реализации проекта количество парковок с льготным тарифом в столице Татарстана достигнет 32

Фото: Мария Зверева

Власти Казани планируют увеличить количество муниципальных парковок с 30-минутным бесплатным ожиданием. Проект соответствующего постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

В городе появятся 10 новых парковочных площадок на 112 машино-мест. Их разместят около социально значимых объектов — детских садов, школ и поликлиник. После реализации проекта количество парковок с льготным тарифом в столице Татарстана достигнет 32. На существующих 22 площадках может разместиться 431 автомобиль.

Напомним, что в городе действует стандартное правило: первые 15 минут парковки бесплатны. Однако для некоторых локаций в прошлом году сделали исключение, увеличив время бесплатного ожидания до получаса.

Напомним, что ранее в Казани появилось более 80 новых парковочных мест за 30 рублей/час.

Наталья Жирнова