В Казани появится больше тридцатиминутных бесплатных парковок
После реализации проекта количество парковок с льготным тарифом в столице Татарстана достигнет 32
Власти Казани планируют увеличить количество муниципальных парковок с 30-минутным бесплатным ожиданием. Проект соответствующего постановления проходит антикоррупционную экспертизу.
В городе появятся 10 новых парковочных площадок на 112 машино-мест. Их разместят около социально значимых объектов — детских садов, школ и поликлиник. После реализации проекта количество парковок с льготным тарифом в столице Татарстана достигнет 32. На существующих 22 площадках может разместиться 431 автомобиль.
Напомним, что в городе действует стандартное правило: первые 15 минут парковки бесплатны. Однако для некоторых локаций в прошлом году сделали исключение, увеличив время бесплатного ожидания до получаса.
Напомним, что ранее в Казани появилось более 80 новых парковочных мест за 30 рублей/час.
