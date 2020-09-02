Театральный гид на сентябрь: какими премьерами порадует казанская сцена?

В театральный дневник попали музыкальные комедии, синтетический спектакль и тюремная драма

Фото: Максим Платонов

Сентябрь в этом году месяц особенный, и для театров — вдвойне. Театралов ждет не только много премьер, но и новые условия посещения учреждений культуры и рассадки в зале с учетом пандемии коронавируса. Новые спектакли были или отложены, или сыграны 1-2 раза до изоляции. Так или иначе, сентябрь — месяц открытий чудных на подмостках казанской сцены. Чтобы не потеряться в море премьер и спектаклей с изюминкой, «Реальное время» предлагает читателям сентябрьский театральный дневник.

Кроссовер по Моцарту

Долгожданная премьера театра оперы и балета имени М. Джалиля «И воссияет вечный свет» обещает стать гвоздем афиши не на один сезон. Благодаря Владимиру Васильеву, который в этом году отпраздновал 80-летие, «Реквием», одно из прекрасных и сложнейших произведений Моцарта, станет синтетическим спектаклем. Теперь это настоящий кроссовер — задействованы все коллективы театра,­ хор и балетная труппа. В главной роли выступил сам народный артист СССР, хореограф и танцовщик Владимир Васильев. Сольные женские партии исполнят Гульнора Гатина и Екатерина Сергеева из Мариинского театра, мужские — тенор «Новой оперы» Ярослав Абаимов и бас Максим Кузьмин-Караваев, приехавший на премьеру из Германии. Премьера состоится в два дня — 5 и 6 сентября, она же станет и спектаклем открытия сезона и, будем надеяться, настоящим прощанием с пандемией.

Долгожданная премьера театра оперы и балета имени М. Джалиля «И воссияет вечный свет» обещает стать гвоздем афиши не на один сезон. Фото vk.com/kazan_opera

Как сообщили в пресс-службе театра, всего в сентябре пройдет восемь показов, каждый спектакль будет покажут дважды: кроме премьеры, это балеты «Лебединое озеро» П. Чайковского и «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева. Во втором спектакле партию Меркуцио исполнит премьер балетной труппы Олег Ивенко.

Также вниманию зрителей будет представлена опера Римского-Корсака «Царская невеста», премьера которой открыла Шаляпинский фестиваль в феврале прошлого года. «Сдвоенные» показы каждого спектакля связаны с санитарно-эпидемиологическими мерами: заполняемость зала не должна превышать 50 процентов.

Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта». Фото kazan-opera.ru

Отметим, что билеты на сентябрь уже проданы, так что нужно поспешить, чтобы успеть приобрести и на октябрь — будет что посмотреть. К слову, в этом сезоне ни балетная, ни оперная труппа не отправляются на гастроли, так что спектакли будут представлены в разных жанрах.

«Сердитая комедия» о браке

Татарский академический театр имени Г. Камала одним из первых открыл сезон в Казани. 21 августа был показан спектакль «Угасшие звезды», отыгранный только два раза до карантина, а, значит, и сейчас имеющий статус премьеры. Этот возрожденный спектакль по пьесе Марселя Салимжанова поставил главный режиссер театра Фарид Бикчантаев, а роли исполнили Эльвир Салимов, Алмаз Сабирзянов, Дания Нуруллина и другие. В сентябре его можно увидеть дважды — 3 и 27 числа.

Сцена из спектакля «Угасшие звезды» Фото Максима Палтонова

Порадует театр и премьерой. 11 сентября впервые будет показан спектакль «Женюсь.тат» Ильгиза Зайниева. Музыку для «сердитой комедии» (так создатели обозначили жанр) написал Эльмир Низамов, а петь и шутить на сцене будут Рамиль Вазиев, Фаннур Мухаметзянов, Айгуль Шакурова. В спектакле рассказывается о том, как молодой журналист, решив покончить с холостой жизнью, написал об этом в соцсетях и добавил, что объявляет кастинг невест. Что получится из его задумки и быть ли свадьбе — мы узнаем не раньше 11 сентября. Спектакль будет также показан 12 и 13 сентября, причем, часть актерского состава будет меняться.

Не забудьте посетить Камаловский театр — билеты еще есть в кассе и на сайте, а в октябре вас вновь ждут новинки, а также гастрольный спектакль столичного театра им. Пушкина.

«Бал» хозяев и «Сон» гостей

11 сентября музыкальной комедией «Безумный день, или Женитьба Фигаро» открывает свой юбилейный 230-й сезон Казанский академический русский драматический театр имени В. И. Качалова. Постановка — Александра Славутского, в главной роли вы ступает Илья Славутский. Графа Альмавива исполняет Павел Лазарев, графиня Розина — Елена Ряшина. В спектакле звучат стили Шекспира, Шелли, Гете, звучит живая музыка.

Фото Романа Хасаева

Однако главное событие сезона назначено на 17 сентября. Еще одна музыкальная комедия, поставленная теперь уже Ильей Славутским — «Бал воров» по пьесе Жана Ануя. В постановке заняты заслуженные артисты Татарстана Елена Ряшина, Марат Голубев, Алексей Захаров. Спектакль будет также показан 18 и 30 сентября.

Особое место в афише первого осеннего месяца занимают 23 и 24 сентября. Всего один спектакль «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира, но, к счастью, два раза, будет показан на сцене Качаловского артистами театра «Мастерская Петра Фоменко». Это стало возможным благодаря фестивалю «Золотая маска» в Казани. Оригинальная постановка Ивана Поповски получился главную театральную премию России в 2016 году в номинации «Лучший спектакль в драме, большая форма». Фишкой можно назвать то, что перед глазами зрителя выстраивается особый мир танцующих полотнищ, его при помощи гимнастических и цирковых трюков воплощают герои повествования — в анонсе можно встретить, например, Кирилла Пирогова. Спектакль о страсти и любви продлится более трех часов, а его категория — «от 16 и старше».

Фото vk.com/teatrkachalov

Примите к сведению. Билеты на оба дня пока есть.

Разогревающий сентябрь

Казанский ТЮЗ все самое сладкое приберег на октябрь, а театральный сезон в этом году открывает уже 4 сентября спектаклем «Капитанская дочка». Классика русской литературы воплотилась на казанской сцене в драму в двух действиях режиссером Ильгизом Зайниевым. Постановка с сюжетом, известным со школы, полна не только драматическим повествованием, но и любви, музыки, написанной специально для постановки Юрием Чаплиным, а также оригинальной хореографией от Марселя Нуриева. В главных ролях выступают Ильфат Садыков, Полина Малых и Камиль Гатауллин.

Фото kazan-tuz.ru

С начала месяца и практически каждый день в театре будут идти спектакли. Особым событием для ТЮЗа, правда, уже на московской сцене, станет участие 15 сентября в фестивале «Артмиграция» со спектаклем «Бал.Бесы». Таким образом, можно сказать, что сентябрь в Казанском ТЮЗе — месяц разогрева.

По полю шагает «Корт»

Не отстает в премьерной отношении и татарский ТЮЗ имени Г. Кариева. Сезон стартует 3 сентября. Два дня подряд зрители смогут увидеть премьеру «Корт» («Колорадские страсти»). Сатирическая комедия повествует о деревенских событиях, огородно-картофельном сезоне, отношениях соседей и, конечно же, о любви. Этим спектаклем по пьесе Фанавиля Галиева, в постановке главного режиссера театра Рената Аюпова, коллектив театра отдают дать уважения рано ушедшему коллеге. Драматургу Галиеву, проработавшему в татарском ТЮЗе актером два десятилетия, в 2020 году исполнилось бы 60 лет. Премьера должна была состояться еще в марте, но известные события заставили подождать ее целых полгода.

Сцена из спектакля «Микулай». Фото karievteatr.ru

Премьерой можно назвать и монодраму «Микулай» по пьесе Мансура Гилязова, которую в театре показали только два раза до карантина. Спектакль Рената Аюпова повествует об одном дне жителя кряшенской деревни, но дне особенном — насыщенном и… последнем. В одном составе играет приглашенный из театра Камала артист Олег Фазылзянов, в другом — тюзовец Фанис Калимуллин. В спектакле звучит кряшенская фольклорная музыка, для побора музыкального сопровождения создатели спектакля обратились к преподавателю Казанской консерватории, известному исследователю фольклора Геннадию Макарову. Спектакль будет показан 10 сентября. Заметим, что спектакль приглашен для участия в фестиваля «Волжская палитра», который пройдет в октябре в Чебоксарах. Зрители увидят «Микулая» на сцене ТЮЗа им. Сеспеля.

Нельзя промолчать и о чудесном спектакле «Сказки Хикмета» в постановке бурятского режиссера Сойжин Жамбаловой. Две сказки о любви в сентябре в Казани можно увидеть только 16-го числа. Он стал «Лучшим спектаклем для детей» Республиканской театральной премии «Тантана» и теперь отправляется в путешествие. «Сказки Хикмета» отобраны Театром Наций для участия во Всероссийском фестивале национальных театров «Федерация», который пройдет в октябре в Грозном. Осенью он также будет показан на Международном большом детском фестивале, который пройдет в Москве и в Санкт-Петербурге.

Фото karievteatr.ru

Глаза Кая и сердце Луиджи

Камерный театр «СДВИГ» откроется 4 сентября, сезон начнется спектаклем «Шестое чувство». Современных Кая и Герду на сцене представят Ленар Гильмутдинов и Евгения Васильева, режиссером романтической комедии выступили Александр Фельдман и Александра Самородова. Музыку написал Никита Савельев.

В этом месяце статус премьеры имеет спектакль-трагифарс «Сердце Луиджи». Прошлой весной его отыграли, можно сказать, три с половиной раза — последний раз был прерван прямо во время действия полицией, зрителей попросили покинуть театр из-за объявленного карантина. Радостное продолжение показов спектаклей начнется с 12 сентября. Режиссер — Михаил Галицкий, исполнитель главной роли гангстера Луиджи — Ильнар Сунгатов. Спектакль рассчитан на взрослого зрителя — эмоциональный накал чрезвычайно высок.

Сцена из спектакля «Шестое чувство». Фото vk.com/teatr.sdvig

Днем ранее, 3 сентября, открывает сезон молодежный «Театр на Булаке». Первым спектаклем станет музыкальная комедия «Ханума» в постановке Рустама Фаткуллина.