Опрос предпринимателей: Используете ли вы элементы стрессового интервью на собеседованиях?

В понятие «стрессовое интервью» все вкладывают свой смысл. Я за использование такие методов. Если директор проводит стрессовое собеседование, то, видимо, у него агрессивный стиль работы. Не в общении, а в том случае, когда компания агрессивно захватывает рынок. И в тогда все способы собеседования хороши. Допустим, это розничные продажи и надо быстро попасть в топ-20 лучших торговых точек. Быстро это сделать не получится, если не вести себя агрессивно: лезешь в дверь, выгоняют — тогда в окно. Соискатели должны пройти проверку на стрессоустойчивость во время собеседования.

Однажды проходил собеседование в крупную компанию. Надо было принять участие в трех-четырех собеседованиях. Во время первого, которое проходило по телефону, меня постоянно перебивали и задавали другие вопросы. Основная задача такого агрессивного поведения — сбить собеседника с толку. И если это удается, значит соискатель бестолковый.

Я должен ответить на первый вопрос, удерживая в памяти второй. Если сразу перескочу, подумав, что это собеседнику неинтересно, то я не прошел собеседование. Я во время собеседования могу спросить, хорошо ли вы готовите. И люди впадают в ступор, но не важно, что они ответят. Потому что следующий вопрос: «Почему вы так считаете?». И исходя из того, что мне на него ответят, я делаю выводы о кандидате.