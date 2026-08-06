Авиакомпания «Ижавиа» работает над возвращением сертификата

Врио главы региона Ольга Абрамова встретилась с руководителем Росавиации

Фото: Арсений Фавстрицкий

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова встретилась с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым, чтобы обсудить ситуацию вокруг авиакомпании «Ижавиа».

— Руководство «Ижавиа» сейчас занимается устранением замечаний и восстановлением сертификата эксплуатанта, — передает ее слова ТАСС.



Стороны обсудили, как сохранить транспортную доступность республики, обеспечить интересы жителей и выработать четкий план по устранению недостатков. Также говорили о развитии инфраструктуры аэропорта и повышении качества полетов.

Абрамова подчеркнула, что важно сохранить коллектив авиакомпании, и пообещала создать условия, при которых сотрудники будут видеть свои перспективы. Она также заверила, что все социальные обязательства и обязательства перед пассажирами будут выполнены.

Ранее сообщалось, что правительство Удмуртии продолжает подготовку к приватизации «Ижавиа» и ждет рыночную оценку 100% акций компании до октября.



Вадим Вахрушев