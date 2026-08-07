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«Аэрофлот» с октября начнет летать в столицу ОАЭ

15:25, 07.08.2026

Полеты будут выполняться ежедневно

«Аэрофлот» с октября начнет летать в столицу ОАЭ
Фото: Арсений Фавстрицкий

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 октября возвращается на маршрут Москва — Абу-Даби. Рейсы будут выполняться каждый день.

— Продажа билетов открыта, — передает ТАСС слова перевозчика.

В марте российские авиакомпании приостановили полеты в ряд стран Ближнего Востока из-за обострения военной ситуации в Иране.

Ранее сообщалось, что с 27 октября запускаются прямые рейсы из Казани в Дубай. Полеты будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и четвергам — на самолетах Boeing 737-800.

Вадим Вахрушев

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