Список персон

Калачев Дмитрий Валентинович

Торговля

Общая информация

Родился 10 сентября 1976 года в городе Набережные Челны .

Образование

1997 г. — окончил экономический факультет КамПИ по специальности «бакалавр делового администрирования».

Трудовая деятельность

1997–1997 гг. — инженер в ОАО «КАМАЗинструментспецмаш».
1997–2000 гг. — менеджер по розничным клиентам в ООО «Проктер энд Гэмбл Россия».

С 2000 г. — директор ГК «Впрок».

Семейное положение — женат, имеет двоих дочерей.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны

Дата последнего обновления: 19.10.2020

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