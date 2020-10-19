Калачев Дмитрий Валентинович
Общая информация
Родился 10 сентября 1976 года в городе Набережные Челны .
Образование
1997 г. — окончил экономический факультет КамПИ по специальности «бакалавр делового администрирования».
Трудовая деятельность
1997–1997 гг. — инженер в ОАО «КАМАЗинструментспецмаш».
1997–2000 гг. — менеджер по розничным клиентам в ООО «Проктер энд Гэмбл Россия».
С 2000 г. — директор ГК «Впрок».
Семейное положение — женат, имеет двоих дочерей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
Дата последнего обновления: 19.10.2020