Власти не планируют вводить налог на сверхприбыль для металлургии и золота

Решения по доходам на 2027 год будут приняты в рамках бюджетного процесса

Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что вопрос о введении налога на сверхприбыль для металлургических и золотодобывающих компаний сейчас не обсуждается. Все решения, касающиеся доходов на 2027 год, будут приниматься в ходе бюджетного процесса, пояснил он.

— Сейчас никаких обсуждений на этот счет нет, — передает его слова ТАСС.

Кроме того, Минфин выступает против предоставления налоговых льгот малым нефтяным компаниям, которые разрабатывают зрелые месторождения. Причина — дефицит бюджета и наличие других приоритетных направлений для налоговых расходов.

Ранее сообщалось, что из бюджета Татарстана выделят 778 млн рублей на субсидии авиакомпаниям, чтобы они могли держать цены на билеты доступными.

Вадим Вахрушев