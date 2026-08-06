Власти не планируют вводить налог на сверхприбыль для металлургии и золота
Решения по доходам на 2027 год будут приняты в рамках бюджетного процесса
Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что вопрос о введении налога на сверхприбыль для металлургических и золотодобывающих компаний сейчас не обсуждается. Все решения, касающиеся доходов на 2027 год, будут приниматься в ходе бюджетного процесса, пояснил он.
— Сейчас никаких обсуждений на этот счет нет, — передает его слова ТАСС.
Кроме того, Минфин выступает против предоставления налоговых льгот малым нефтяным компаниям, которые разрабатывают зрелые месторождения. Причина — дефицит бюджета и наличие других приоритетных направлений для налоговых расходов.
Ранее сообщалось, что из бюджета Татарстана выделят 778 млн рублей на субсидии авиакомпаниям, чтобы они могли держать цены на билеты доступными.
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