Удмуртия продаст «Ижавиа» частному инвестору

Республика ждет рыночную оценку 100% акций до октября

Фото: Арсений Фавстрицкий

Правительство Удмуртии продолжает подготовку к приватизации «Ижавиа». Власти заказали рыночную оценку 100% акций авиакомпании и ожидают ее завершения в октябре, сообщил представитель республиканского правительства.

— Об аннулировании сертификата Росавиация сообщила 30 июля, объяснив, что перевозчик в отведенный срок не устранил критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов, — сообщают «Ведомости».

Несмотря на то что с 1 августа перевозчик прекратил полеты из-за аннулирования сертификата эксплуатанта, планы по продаже остаются в силе. В правительстве подчеркнули, что этот факт не повлияет на приватизацию в 2026 году.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Покупатель получит не столько саму авиакомпанию, сколько ее имущество. Среди ликвидных активов — два Boeing 737-800, четыре Як-42 и аэропорт Ижевска. Именно они, по мнению главного эксперта НИУ ВШЭ Федора Борисова, могут представлять интерес для инвестора.

Ранее Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Ижавиа» из-за неустраненных критических нарушений в системе управления безопасностью полетов.

Вадим Вахрушев