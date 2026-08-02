Только 25% сотрудников довольны организацией бизнес-командировок

При этом 93% работников вынуждены оплачивать часть расходов в поездках из собственного кармана

Фото: Мария Зверева

Лишь 25% работников удовлетворены текущим уровнем организации командировок, при этом 93% сотрудников вынуждены оплачивать часть расходов из собственного кармана. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Яндекс Командировки».

В 40% случаев сотрудники тратят на одну поездку более 10 тысяч рублей собственных средств. Чаще всего деньги уходят на питание, такси и каршеринг. При этом 74% опрошенных считают размер суточных недостаточным.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Специализированные тревел-сервисы используют лишь 12% компаний. В остальных случаях бронированием занимаются сами сотрудники (49%), ассистенты (26%) или тревел-менеджеры (14%).

При этом у 76% работников путь от заявки до отчета занимает значительное время. Для HR-специалистов это оборачивается дополнительной нагрузкой: у 29% перенос данных в учетную систему занимает более двух часов, а трудности со сбором отчетности возникают в 90% случаев (чаще всего из-за потерянных чеков).

Напомним, ранее Казань заняла второе место в рейтинге востребованных городов для командировок.

Зульфат Шафигуллин