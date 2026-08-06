Для предпринимателей Wildberries заработала платформа с навигацией по помощи

Там собрана вся актуальная информация о мерах поддержки

Фото: Михаил Захаров

Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила о текущих шагах по поддержке предпринимателей, пострадавших от атак на склады компании. По ее словам, на государственном уровне проведены встречи с представителями Ленинградской области, Татарстана, Тульской и Ивановской областей, а также Краснодарского края.

Кроме того, компания запустила выездные мероприятия с предпринимателями в регионах. Первые встречи уже прошли в Рязани, Смоленске и Иваново.

— Встречи направлены на информирование партнеров о текущей ситуации, а также на разработку мер поддержки. В рамках встреч проводятся и индивидуальные консультации с предпринимателями, — написала она в социальных сетях.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Параллельно прорабатываются общие меры на федеральном уровне. Для удобства предпринимателей на платформе «RWB Участие» открыто «единое окно», где собрана и постоянно обновляется актуальная информация, есть навигация по мерам поддержки, можно оставить запрос, если общие меры не подходят, а также задать вопрос.

Ранее склад Wildberries в Самарской области полностью выгорел после атаки БПЛА.

Вадим Вахрушев