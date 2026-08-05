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В аэропорту Казани задерживаются более 50 рейсов

11:00, 05.08.2026

Наибольшие задержки — у рейсов из Антальи и Тбилиси

В аэропорту Казани задерживаются более 50 рейсов
Фото: Мария Зверева

В аэропорту Казани на фоне беспилотной опасности задерживаются 56 рейсов — 28 на вылет и 28 на прилет, следует из данных онлайн-табло.

Среди задержанных на вылет — утренние и вечерние рейсы.

  • Ночной рейс из Антальи перенесли с 02:50 на 13:00.
  • На четыре и более часов задержаны рейсы в Санкт-Петербург (12:40 и 13:15) и в Краснодар (12:35).
  • Рейс в Екатеринбург вместо 08:30 вылетит в 12:05, в Ташкент — в 14:10 вместо 09:30.
  • Вылеты в Москву и Санкт-Петербург перенесены на 14:05 и 14:00 соответственно.
  • Рейс в Стамбул задержан на пять часов — до 16:00.

На прилет также ожидаются сдвиги.

  • Самолеты из Антальи и Тбилиси перенесены примерно на 12 часов.
  • Рейсы из Стамбула и Тбилиси задерживаются на четыре часа и ожидаются к 11:00.
  • Борт из Омска прибудет с опозданием в пять часов — в 12:45.
  • Вечерний рейс из Санкт-Петербурга сдвинут на три часа.
  • Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на табло и сайте аэропорта.

Ранее МЧС отменило угрозу атаки беспилотников в восьми городах Татарстана.

Вадим Вахрушев

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