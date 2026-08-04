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Каждый месяц в России прекращают работу 12—15 тысяч компаний

15:13, 04.08.2026

Число регистраций нового бизнеса продолжает падать

Каждый месяц в России прекращают работу 12—15 тысяч компаний
Фото: Реальное время

В 2026 году российский бизнес столкнулся с негативным трендом: количество закрывающихся компаний впервые за девять лет превысило число вновь открытых. По данным Центра макроэкономических исследований, основанным на статистике Федеральной налоговой службы, с начала года ежемесячно деятельность прекращают от 12 до 15 тысяч организаций. Это примерно в три раза больше, чем в предыдущие годы.

— В расчеты не вошли организации, которые налоговые органы исключили из реестра как фактически недействующие. Речь идет о компаниях, самостоятельно прекративших работу или прошедших процедуру ликвидации — передает «Коммерсантъ» информацию Frank Media.

При этом количество регистраций нового бизнеса продолжает снижаться. В результате в 2026 году впервые как минимум за девять лет число закрытых компаний превысило число открытых.

предоставлено компанией

Ранее сообщалось, что Татарстан занял четвертое место в России по объему господдержки малого и среднего бизнеса.

Вадим Вахрушев

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