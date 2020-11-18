Голубев Валентин Никитович
Общая информация
Родился 2 июня 1982 года в городе Мамадыш.
Образование
2004 г. — окончил ИНЭКА (КамПИ) по специальности «Экономика, организация и управление производством».
Трудовая деятельность
2001 г. — рекламный агент.
2001-2006 гг. — бармен в различных заведениях, с 2003 г. — в ресторане отеля «Татарстан».
2004-2005 гг. — служба в армии.
2006-2012 гг. — директор ресторана отеля «Татарстан».
2013-2018 гг. — директор гостиницы «Татарстан».
С 2009 г.— директор ООО «Ресторан Татарстан».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423800, ул Гидростроителей, 18А
- Телефон: (800) 302 60 60
- Email: bron@tatarstan-hotel.pro
- Сайт: https://www.tatarstan-hotel.ru/
Дата последнего обновления: 18.11.2020