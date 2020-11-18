Список персон

Голубев Валентин Никитович

Отели и рестораны

Общая информация

Родился 2 июня 1982 года в городе Мамадыш.

Образование

2004 г. — окончил ИНЭКА (КамПИ) по специальности «Экономика, организация и управление производством».

Трудовая деятельность

2001 г. — рекламный агент.
2001-2006 гг. — бармен в различных заведениях, с 2003 г. — в ресторане отеля «Татарстан».
2004-2005 гг. — служба в армии.
2006-2012 гг. — директор ресторана отеля «Татарстан».
2013-2018 гг. — директор гостиницы «Татарстан».

С 2009 г.— директор ООО «Ресторан Татарстан».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423800, ул Гидростроителей, 18А
  • Телефон: (800) 302 60 60
  • Email: bron@tatarstan-hotel.pro
  • Сайт: https://www.tatarstan-hotel.ru/

Дата последнего обновления: 18.11.2020

Прикрепленные материалы


Если вы нашли ошибку, напишите нам