Оверчук: РФ не получала обращений о расторжении договора по армянской железной дороге

РЖД — единственная компания, способная управлять армянской железной дорогой

Фото: Динар Фатыхов

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия не получала официальных обращений от Армении о расторжении концессионного соглашения по управлению железной дорогой. По его словам, в публичном пространстве звучат разные высказывания, но официальных документов не поступало.

— Мы за то, чтобы решать эти все вопросы в режиме консультации, в режиме диалога, абсолютно спокойно, — передают слова вице-премьера «Ведомости».

Оверчук подчеркнул, что РЖД остаются единственной компанией, способной управлять армянской железной дорогой, и выразил готовность решать все вопросы в спокойном диалоге.

Он напомнил, что в январе 2026 года президент Владимир Путин принял решение о реконструкции двух участков железной дороги в Армении — в районе села Ирасх и от Гюмри в направлении Карса.

Ранее РЖД показали первого в мире робота-проводника «Сапсана» по имени Володя. Он совершил тестовую поездку на поезде №768, где встречал пассажиров, проверял билеты и документы.

Вадим Вахрушев