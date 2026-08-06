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Аэропорт Шереметьево разрешили продать частному инвестору

21:22, 06.08.2026

Государство сохранит влияние через «золотую акцию»

Аэропорт Шереметьево разрешили продать частному инвестору
Фото: Максим Платонов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который выводит Шереметьево из числа стратегических акционерных обществ. Документ появился на официальном портале правовой информации 6 августа.

— Кабмину предстоит утвердить условия, на которых возможна продажа акций, — сообщает документ.

Среди обязательных требований — сохранение профиля работы аэропорта, вложения в развитие инфраструктуры и запрет на перепродажу акций иностранным структурам или лицам.

Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

Правительству также предстоит закрепить за государством механизм «золотой акции» в управлении аэропортом. Это даст федеральному центру право влиять на ключевые решения: изменения в уставе, реорганизацию, крупные сделки, и направлять своих представителей в совет директоров, даже если госпакет будет продан.

Ранее правительство Удмуртии объявило о планах приватизировать авиакомпанию «Ижавиа», оно ждет рыночную оценку 100% акций до октября.

Вадим Вахрушев

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