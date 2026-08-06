Аэропорт Шереметьево разрешили продать частному инвестору
Государство сохранит влияние через «золотую акцию»
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который выводит Шереметьево из числа стратегических акционерных обществ. Документ появился на официальном портале правовой информации 6 августа.
— Кабмину предстоит утвердить условия, на которых возможна продажа акций, — сообщает документ.
Среди обязательных требований — сохранение профиля работы аэропорта, вложения в развитие инфраструктуры и запрет на перепродажу акций иностранным структурам или лицам.
Правительству также предстоит закрепить за государством механизм «золотой акции» в управлении аэропортом. Это даст федеральному центру право влиять на ключевые решения: изменения в уставе, реорганизацию, крупные сделки, и направлять своих представителей в совет директоров, даже если госпакет будет продан.
Ранее правительство Удмуртии объявило о планах приватизировать авиакомпанию «Ижавиа», оно ждет рыночную оценку 100% акций до октября.
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