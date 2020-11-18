ООО Гостиничный комплекс Татарстан
Общая информация
Бизнес-отель был основан в городе Набережные Челны в 1977 году для приезжих специалистов КАМАЗа.
Гостиница представляет собой 14-этажное здание с номерным фондом на 238 номеров.
Руководитель — Шакирова Ралия Илдусовна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423800, ул Гидростроителей, 18А
- Телефон: (800) 302 60 60
- Email: bron@tatarstan-hotel.pro
- Сайт: https://www.tatarstan-hotel.ru/
Дата последнего обновления: 18.11.2020