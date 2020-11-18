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ООО Гостиничный комплекс Татарстан

Отели и рестораны

Общая информация

Бизнес-отель был основан в городе Набережные Челны в 1977 году для приезжих специалистов КАМАЗа.

Гостиница представляет собой 14-этажное здание с номерным фондом на 238 номеров.

Руководитель — Шакирова Ралия Илдусовна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423800, ул Гидростроителей, 18А
  • Телефон: (800) 302 60 60
  • Email: bron@tatarstan-hotel.pro
  • Сайт: https://www.tatarstan-hotel.ru/

Дата последнего обновления: 18.11.2020


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