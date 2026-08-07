Строительство третьего терминала в Казани завершат к 30 августа
Объект на завершающей стадии
Строительство третьего терминала казанского аэропорта планируют завершить к 30 августа. Об этом на пресс-конференции сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.
— Мы не говорим о том, что он распахнет двери и начнет принимать людей, — рассказал Айзатуллин.
Готовность объекта, по его словам, находится на завершающей стадии, все инженерные системы уже построены. Предстоит еще провести пусконаладку и настроить билетную систему.
В бюджете Татарстана на 2026 год заложили 778 млн рублей на субсидии для авиаперевозчиков. Эти средства помогут компаниям сдерживать рост цен на авиабилеты.
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