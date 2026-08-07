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Строительство третьего терминала в Казани завершат к 30 августа

15:50, 07.08.2026

Объект на завершающей стадии

Строительство третьего терминала в Казани завершат к 30 августа
Фото: Максим Платонов

Строительство третьего терминала казанского аэропорта планируют завершить к 30 августа. Об этом на пресс-конференции сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.

— Мы не говорим о том, что он распахнет двери и начнет принимать людей, — рассказал Айзатуллин.

Готовность объекта, по его словам, находится на завершающей стадии, все инженерные системы уже построены. Предстоит еще провести пусконаладку и настроить билетную систему.

В бюджете Татарстана на 2026 год заложили 778 млн рублей на субсидии для авиаперевозчиков. Эти средства помогут компаниям сдерживать рост цен на авиабилеты.

Вадим Вахрушев

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