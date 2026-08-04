Fesco приостанавливает прием заявок на перевозки через Черное море

Безопасность экипажей и грузов остается приоритетом

Транспортная группа Fesco временно перестала принимать новые заявки на перевозку грузов через Черное море. Решение принято после инцидента с судном «Янина», сообщили в компании.

— Транспортная группа Fesco... после инцидента с судном «Янина» временно приостанавливает прием новых заявок на отправки через акваторию Черного моря до момента выработки решений с учетом факторов риска, — передает информацию ТАСС.

В Fesco подчеркнули, что безопасность экипажей и грузов для них важнее всего. Сейчас компания прорабатывает возможные альтернативные маршруты, которые позволят соблюсти все меры безопасности.

В ночь на 1 августа в Черном море затонуло торговое судно «Янина» в результате атаки морских дронов ВСУ. Все 17 членов экипажа были спасены.

Вадим Вахрушев