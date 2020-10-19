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ЧОУ РО Православная гимназия имени святого Гурия Казанского

Образование и наука

Общая информация

Учредителем школы является Казанская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

Организация образована 2013 году, а 27 августа 2015 года получена государственная лицензия на осуществление образовательной деятельности.

Руководитель — Чубаков Алексей Анатольевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, ул Туфана Миннуллина, 19А
  • Телефон: (843)222-05-59
  • Email: pravosg@dgmail.ru
  • Сайт: https://duhovhram-kzn.ru

Дата последнего обновления: 19.10.2020

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