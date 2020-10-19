ЧОУ РО Православная гимназия имени святого Гурия Казанского
Общая информация
Учредителем школы является Казанская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
Организация образована 2013 году, а 27 августа 2015 года получена государственная лицензия на осуществление образовательной деятельности.
Руководитель — Чубаков Алексей Анатольевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, ул Туфана Миннуллина, 19А
- Телефон: (843)222-05-59
- Email: pravosg@dgmail.ru
- Сайт: https://duhovhram-kzn.ru
Дата последнего обновления: 19.10.2020