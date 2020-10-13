Реснянская Наталья Леонидовна
Общая информация
Родилась 12 декабря 1975 года.
Образование
1998 г.— окончила Марийский государственный педагогический институт им.Н.К.Крупской филологический факультет, учитель русского языка и литературы.
2012 г. — окончила аспирантуру в ФГБОУ ВПО «Казанский государственный университет культуры и искусств».
Кандидат педагогических наук.
Трудовая деятельность
1995-2002 гг. — работала педагогом дополнительного образования, руководителем литературного объединения во Дворце творчества детей и молодежи в г. Йошкар-Ола, воспитателем в МБДОУ общеразвивающего вида № 17 «Дюймовочка» в г. Волжск.
С 2002 г.— директор АНОО «Центр образования «Егоза».
Член Общественной палаты Республики Татарстан, член Общественного Совета Министерства образования и науки Республики Татарстан.
Награды и звания
Благодарность Президента Республики Татарстан за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности (2012 г.)
Замужем, мама 4 четверых детей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420104, ул Рихарда Зорге, 46А
- Телефон: (843) 253-57-26
- Email: egoza_kazan.mail.ru
- Сайт: http://egoza-kazan.ru/
Дата последнего обновления: 13.10.2020