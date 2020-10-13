Список персон

Реснянская Наталья Леонидовна

Образование и наука
Реснянская Наталья Леонидовна
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родилась 12 декабря 1975 года.

Образование

1998 г.— окончила Марийский государственный педагогический институт им.Н.К.Крупской филологический факультет, учитель русского языка и литературы.
2012 г. — окончила аспирантуру в ФГБОУ ВПО «Казанский государственный университет культуры и искусств».
Кандидат педагогических наук.

Трудовая деятельность

1995-2002 гг. — работала педагогом дополнительного образования, руководителем литературного объединения во Дворце творчества детей и молодежи в г. Йошкар-Ола, воспитателем в МБДОУ общеразвивающего вида № 17 «Дюймовочка» в г. Волжск.

С 2002 г.— директор АНОО «Центр образования «Егоза».

Член Общественной палаты Республики Татарстан, член Общественного Совета Министерства образования и науки Республики Татарстан.

Награды и звания

Благодарность Президента Республики Татарстан за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности (2012 г.)

Замужем, мама 4 четверых детей.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420104, ул Рихарда Зорге, 46А
  • Телефон: (843) 253-57-26
  • Email: egoza_kazan.mail.ru
  • Сайт: http://egoza-kazan.ru/

Дата последнего обновления: 13.10.2020

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