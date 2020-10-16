ЧОУ Средняя общеобразовательная школа Усмания
Общая информация
Средняя общеобразовательная школа «Усмания» основана в 1995 году.
Преподавание ведется на татарском и русском языках. Учредителем школы является Централизованная религиозная организация — Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ЦРО- ДУМ РТ).
Руководитель — Фатыхов Ильсур Мулланурович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420047, ул. Мусы Бигиева, д. 38
- Телефон: (843)-511-93-64
- Email: usmania@yandex.ru
- Сайт: https://edu.tatar.ru/
Дата последнего обновления: 16.10.2020