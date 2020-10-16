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ЧОУ Средняя общеобразовательная школа Усмания

Образование и наука

Общая информация

Средняя общеобразовательная школа «Усмания» основана в 1995 году.

Преподавание ведется на татарском и русском языках. Учредителем школы является Централизованная религиозная организация — Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ЦРО- ДУМ РТ).

Руководитель — Фатыхов Ильсур Мулланурович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420047, ул. Мусы Бигиева, д. 38
  • Телефон: (843)-511-93-64
  • Email: usmania@yandex.ru
  • Сайт: https://edu.tatar.ru/

Дата последнего обновления: 16.10.2020


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