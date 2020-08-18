«Конкурсник» частного детсада «Егоза» оспаривает сделки с бывшим замглавы Минсвязи Татарстана

Как из «Егозы» уходила недвижимость

Как выяснило «Реальное время», конкурсный управляющий обанкротившейся сети частных детских садов «Егоза» Иван Кондратьев через суд оспаривает ряд сделок по продаже имущества организации. Соответствующие заявления «конкурсник» уже направил в Арбитражный суд Татарстана, последние — на минувшей неделе.

Среди таковых есть, к примеру, продажа четырех квартир по адресу: Чистопольская, 38 (входит в ЖК «Магеллан», в этом же доме ранее располагался один из детских садов «Егозы») некому Роману Родину — казанский юрист с таким же именем представлял интересы «Егозы» в процессе по банкротству. Площадь каждой из квартир превышает 100 кв. м, на Avito квартиры с подобной площадью в этом доме стоят от 10 до 15 млн рублей. Еще одна квартира в доме на Чистопольской была продана некой Елене Воробьевой (в системе «СПАРК-Интерфакс» есть совладелица ряда прекративших существование фирм с таким именем, ее однофамилец Александр Воробьев также представлял «Егозу» в суде).

В ЖК «Магеллан» ранее располагался один из детских садов «Егозы». Фото ooomegalit.ru

Однако наиболее любопытным является оспаривание сделки по продаже 8% земельного участка и бывшего трехэтажного здания «Егозы» в ЖК «Лесной городок» — покупателем, согласно заявлению конкурсного управляющего, является Юрий Багров, который сейчас занимает должность директора Казанского техникума информационных технологий и связи. С 2006 по 2016 год Багров был первым заместителем главы Минсвязи Татарстана. Некая Зульфия Багрова также числится соучредительницей сети детсадов.

Все эти сделки были заключены 9—10 сентября 2019 года — то есть за полгода до введения в «Егозе» процедуры наблюдения и меньше чем через месяц после того, как застройщик «Сувар-Казань» выселил «Егозу» из здания в «Лесном городке».

«Реальному времени» не удалось оперативно связаться с ответчиками по этим заявлениям, а также с конкурсным управляющим. Основательница же «Егозы» Наталья Реснянская с июня этого года находится под домашним арестом по делу о преднамеренном банкротстве.

Наталья Реснянская с июня этого года находится под домашним арестом по делу о преднамеренном банкротстве. Фото Олега Тихонова

История банкротства первого частного детсада Казани

«Егоза» считается старейшей сетью частных дошкольных учреждений Казани. Месяц пребывания в саду стоил весьма недешево, от 22 до 27 тысяч рублей. Учреждения сети работали как раз на Чистопольской и в ЖК «Лесной городок», а также на улице Зорге.

Именно здание в «Лесном городке» стало камнем преткновения в споре между «Егозой» и холдингом «Сувар». В 2011 году входящая в холдинг компания-застройщик «Феникс» в рамках инвестиционного договора построила в ЖК трехэтажное здание детсада. Изначально «Егозе» причиталось 8% собственности, «Фениксу» — 92%, позже «Феникс» уступил свою долю примерно за 87 млн рублей. Согласно условиям сделки, эту сумму «Егоза» должна была выплачивать траншами в течение 15 лет.

Спустя некоторое время «Феникс» стал банкротом, а права требования в итоге оказались у АО «Сувар-Казань». «Егоза» же в то время нарушила график платежей и допустила сильные просрочки, что стало основанием для исков со стороны «Сувара». В итоге в конце 2018-го — начале 2019 года «Сувар-Казань» через суд расторгнул договор купли-продажи тех самых 92% и вернул себе здание. За прошедший срок Реснянская, как утверждали в «Суваре», выплатила около 7 млн рублей за здание.

В то же время стала известна и судьба тех самых 8% — выяснилось, что они отошли Юрию Багрову. Сам Багров заявлял в СМИ, что когда-то действительно вложился в этот комплекс, однако в управлении им никоим образом не участвовал.

Юрий Багров заявлял в СМИ, что когда-то действительно вложился в этот комплекс, однако в управлении им никоим образом не участвовал. Фото mck-ktits.ru

После этих судебных процессов юристы «Егозы» обратились в Следком с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» в отношении неопределенного круга лиц компании «Сувар-Казань» и близких к ней фирм — как раз в связи с исками в Арбитражном суде, которые в «Егозе» сочли неправомерными.

Однако события развивались в целом в пользу «Сувара»: в конце 2019 года по иску «Спарк сервис» (управляющей компании ЖК «Магеллан») в компании ввели наблюдение, а позже долг «Спарк сервиса» перешел к «Сувар Казань». В итоге уже в мае 2020 года суд ввел в «Егозе» конкурсное производство.

А еще раньше, в феврале 2020 года, стало известно об уголовном деле в отношении тогда еще не установленных лиц из числа руководства «Егозы». Эти лица якобы отчуждали недвижимость организации, хотя знали о начатой процедуре банкротства и обязательствах перед кредиторами. По мнению следователей, это ухудшило материальное положение «Егозы» более чем на 46 миллионов рублей, что и стало причиной возбуждения уголовного дела.

Александр Артемьев