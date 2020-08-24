Казанская «оборонка» продает землю КПКБ на Аделя Кутуя, но девелоперам ее мало

Николай Колесов выставил на торги складской комплекс АО «Казанского приборостроительного конструкторского бюро»

«Ростех» продолжает избавляться от непрофильных активов в Казани, освобождая оборонные предприятия от избыточной нагрузки. Как стало известно «Реальному времени», «РТ-Капитал» выставил на открытые торги земельно-имущественный комплекс, принадлежащий АО «Казанскому приборостроительному конструкторскому бюро». Стартовая цена определена в 94,9 млн рублей. По мнению экспертов, объект может быть интересен для возведения торгово-офисного комплекса, который в будущем разнообразит жилую застройку в депрессивной промышленной зоне в районе улиц Родина и Аделя Кутуя. «Сейчас бизнес отпугивает неопределенность и неподъемная цена выкупа коммерческой недвижимости», — считает зампред ТПП республики Артур Николаев.

«РТ-Капитал» нашел ненужный склад КПКБ

Агент по реализации непрофильных активов оборонных предприятий «РТ-Капитал», как выяснило «Реальное время», выставил на торги складской комплекс АО «Казанского приборостроительного конструкторского бюро», входящего в КРЭТ Николая Колесова. В комплекс входят земельный участок площадью 0,9 га, 8 зданий и некапитальных строений разной площади, инженерные коммуникации и объекты энергоснабжения (трансформаторная подстанция и воздушные линии электропередач).

Имущество реализуется как объект коммерческой недвижимости, а участок под ним имеет назначение «земель населенных пунктов и объектов общественно-делового значения». По своему назначению он больше всего подходит под строительство торгово-офисного комплекса, отметили в пресс-службе «РТ-Капитал». Обязательное условие — продажа единым лотом. При начальной цене в 94,9 млн рублей организатор определил «ватерлинию» отсечения не ниже 73,5 млн рублей. Торги назначены на 14 сентября, говорится в опубликованном извещении.

«Казанское приборостроительное конструкторское бюро» — основной разработчик и производитель микроэлектроники для авиации. Фото tatar-inform.ru

АО «Казанское приборостроительное конструкторское бюро» — основной разработчик и производитель микроэлектроники для авиации. Они изготавливают датчики температуры и оборотов, гибридные интегральные схемы и элементы систем управления летательными аппаратами, а также индикаторы для кабин пилотов. Финансовые показатели за 2019 год отсутствуют в системе «Спарк-Интерфакс». Добавим, что летом этого года Ильдус Курбиев говорил о вероятности переезда КПКБ из центра города, где предприятие занимает большое советское здание.

По данным сайта госзакупок, агентское соглашение между КПКБ и «РТ-Капитал» по оказанию услуг по организации и проведению торгов по продаже имущества для нужд КПКБ было заключено 17 августа. Его подписал временный гендиректор Ильдус Курбиев. Согласно ему, продавец получает агентское вознаграждение в пределах от 1,5 до 5%. В чем необходимость срочной продажи, выяснить на удалось. Мобильный гендиректора КПКБ Ильдуса Курбиева не отвечал. В пресс-службе «РТ-Капитал» сообщили, что решение о реализации непрофильного актива было утверждено наблюдательным советом «Ростеха». «У него нет обременений, -добавили в компании. — Доходы от реализации поступят в КРЭТ, в холдинге которого состоит КПКБ».

В начале года глава КРЭТ Николай Колесов приобрел у «Ростеха» 42,6% акций Казанского электротехнического завода за 600 млн рублей.

В санитарной зоне КДСК

Определенную привлекательность объекту придает относительная близость к центральной части Казани. Однако его выигрышное расположение нивелируется неразвитой городской средой в районе улиц Родины и Аделя Кутуя. Территория считается депрессивной промышленной зоной, в наследие которой достались осколки стройиндустрии, промышленные склады и прочие цеха.

Наиболее крупным действующим предприятием является Казанский домостроительный комбинат (КДСК), в радиусе которого и находится земельно-имущественный комплекс КПКБ. Как пояснил «Реальному времени» заместитель гендиректора СИНХ Талгат Абдуллин, запуск нового девелоперского объекта потребует согласования с КДСК (входит в АБД), вокруг которого действует охранная санитарно-защитная зона.

— Согласование выльется в такую сумму, что не отбить ни за одно десятилетие, — заметил Абдуллин. По его словам, выгоднее всего приобрести этот актив только самому АБД, иначе вряд ли с ним кто-то сможет договориться, считает он, — Я бы точно купил. На перспективу!

Вознесенский тракт оживит депрессивную зону

Впрочем, главное препятствие в развитии этой зоны заключается не в присутствии КДСК, а в слабых транспортных связях по направлению в другие части Казани, парировали в структурах АБД. Причем, вскоре тупик будет преодолен. По словам советника по архитектуре АБД Дмитрия Пузырева, в настоящее время готовится проект планировки территории под строительство Вознесенского тракта. Сейчас готовится первый участок тракта: от Гвардейской до Проспекта Победы. Проект должен быть утвержден до 5 апреля 2021 года. Речь идет об участке тракта от улицы Гвардейской до проспекта Победы. Вознесенский тракт — одна из крупных транспортных магистралей, строительство которой предусмотрено новым генпланом Казани. Общая длина — около 10 километров, а строительство обойдется в 40 млрд рублей, если прокладывать до трассы М-7.

По словам Дмитрия Пузырева, здесь уже строится жилой комплекс «Паруса», чему не мешает присутствие КДСК. Источник в компании «РЕН-Строй» подтвердил, что построено 52 тысяч кв.м жилья (т.е. построено 2 высотных жилых дома, ещё три — на стадии ввода — прим.авт). Однако интерес к девелопменту офисного комплекса «РЕНТ-Строй» не проявляет. «Если бы «Ростех» продавал 9 га за 94,5 млн рублей, то оторвали бы с «руками ногами». Сейчас один гектар земли в нашей локации вырос до 150 млн рублей за 1 га. То, что предлагается 0,9 га — это мало под застройку, да и перевод в зону жилой застройки обойдется в немалую сумму», — рассказали в руководстве компании.

Застройщикам надо 9 га, а тут 0,9 га

Участники рынка отмечают, что АБД вряд ли проявит интерес к приобретению нового актива, так как земельный банк у компании полный. «У них плотный график строительства: все расписано до 2028 года. Закапывать деньги в землю вряд захотят», — отметил источник в компании.

— Разговоры о широкомасштабной застройке в локации улиц Родина-Аделя Кутуя ведутся с переменным настроением: то оживают, то затухают, — рассуждает один из казанских застройщиков. — Чтобы полноценно строить жилье и офисы, придётся «выбрасывать» отсюда малый и средний бизнес. В этом году этого точно делать не станут.

По мнению участников рынка, одним из наиболее заинтересованных покупателей участка может быть ГК «Ак таш», чей земельный банк почти пуст. Глава компании Газинур Ахметов подтвердил «Реальному времени», что готов прицениться к новым землям, но только под жилую застройку, а не под офис. По его словам, если бы был участок на 9 га, то можно было бы построить сразу 90 тыс. кв.м. жилья.

С другой стороны, малые промышленные предприятия вряд ли захотят выйти на торги. «Сейчас бизнес отпугивает неопределенность, а тут и неподъемная цена выкупа коммерческой недвижимости», — заметил зампред ТПП РТ Артур Николаев.