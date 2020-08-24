Казанская «оборонка» продает землю КПКБ на Аделя Кутуя, но девелоперам ее мало
Николай Колесов выставил на торги складской комплекс АО «Казанского приборостроительного конструкторского бюро»
«Ростех» продолжает избавляться от непрофильных активов в Казани, освобождая оборонные предприятия от избыточной нагрузки. Как стало известно «Реальному времени», «РТ-Капитал» выставил на открытые торги земельно-имущественный комплекс, принадлежащий АО «Казанскому приборостроительному конструкторскому бюро». Стартовая цена определена в 94,9 млн рублей. По мнению экспертов, объект может быть интересен для возведения торгово-офисного комплекса, который в будущем разнообразит жилую застройку в депрессивной промышленной зоне в районе улиц Родина и Аделя Кутуя. «Сейчас бизнес отпугивает неопределенность и неподъемная цена выкупа коммерческой недвижимости», — считает зампред ТПП республики Артур Николаев.
«РТ-Капитал» нашел ненужный склад КПКБ
Агент по реализации непрофильных активов оборонных предприятий «РТ-Капитал», как выяснило «Реальное время», выставил на торги складской комплекс АО «Казанского приборостроительного конструкторского бюро», входящего в КРЭТ Николая Колесова. В комплекс входят земельный участок площадью 0,9 га, 8 зданий и некапитальных строений разной площади, инженерные коммуникации и объекты энергоснабжения (трансформаторная подстанция и воздушные линии электропередач).
Имущество реализуется как объект коммерческой недвижимости, а участок под ним имеет назначение «земель населенных пунктов и объектов общественно-делового значения». По своему назначению он больше всего подходит под строительство торгово-офисного комплекса, отметили в пресс-службе «РТ-Капитал». Обязательное условие — продажа единым лотом. При начальной цене в 94,9 млн рублей организатор определил «ватерлинию» отсечения не ниже 73,5 млн рублей. Торги назначены на 14 сентября, говорится в опубликованном извещении.
АО «Казанское приборостроительное конструкторское бюро» — основной разработчик и производитель микроэлектроники для авиации. Они изготавливают датчики температуры и оборотов, гибридные интегральные схемы и элементы систем управления летательными аппаратами, а также индикаторы для кабин пилотов. Финансовые показатели за 2019 год отсутствуют в системе «Спарк-Интерфакс». Добавим, что летом этого года Ильдус Курбиев говорил о вероятности переезда КПКБ из центра города, где предприятие занимает большое советское здание.
По данным сайта госзакупок, агентское соглашение между КПКБ и «РТ-Капитал» по оказанию услуг по организации и проведению торгов по продаже имущества для нужд КПКБ было заключено 17 августа. Его подписал временный гендиректор Ильдус Курбиев. Согласно ему, продавец получает агентское вознаграждение в пределах от 1,5 до 5%. В чем необходимость срочной продажи, выяснить на удалось. Мобильный гендиректора КПКБ Ильдуса Курбиева не отвечал. В пресс-службе «РТ-Капитал» сообщили, что решение о реализации непрофильного актива было утверждено наблюдательным советом «Ростеха». «У него нет обременений, -добавили в компании. — Доходы от реализации поступят в КРЭТ, в холдинге которого состоит КПКБ».
В начале года глава КРЭТ Николай Колесов приобрел у «Ростеха» 42,6% акций Казанского электротехнического завода за 600 млн рублей.
В санитарной зоне КДСК
Определенную привлекательность объекту придает относительная близость к центральной части Казани. Однако его выигрышное расположение нивелируется неразвитой городской средой в районе улиц Родины и Аделя Кутуя. Территория считается депрессивной промышленной зоной, в наследие которой достались осколки стройиндустрии, промышленные склады и прочие цеха.
— Согласование выльется в такую сумму, что не отбить ни за одно десятилетие, — заметил Абдуллин. По его словам, выгоднее всего приобрести этот актив только самому АБД, иначе вряд ли с ним кто-то сможет договориться, считает он, — Я бы точно купил. На перспективу!
Вознесенский тракт оживит депрессивную зону
По словам Дмитрия Пузырева, здесь уже строится жилой комплекс «Паруса», чему не мешает присутствие КДСК. Источник в компании «РЕН-Строй» подтвердил, что построено 52 тысяч кв.м жилья (т.е. построено 2 высотных жилых дома, ещё три — на стадии ввода — прим.авт). Однако интерес к девелопменту офисного комплекса «РЕНТ-Строй» не проявляет. «Если бы «Ростех» продавал 9 га за 94,5 млн рублей, то оторвали бы с «руками ногами». Сейчас один гектар земли в нашей локации вырос до 150 млн рублей за 1 га. То, что предлагается 0,9 га — это мало под застройку, да и перевод в зону жилой застройки обойдется в немалую сумму», — рассказали в руководстве компании.
Застройщикам надо 9 га, а тут 0,9 га
Участники рынка отмечают, что АБД вряд ли проявит интерес к приобретению нового актива, так как земельный банк у компании полный. «У них плотный график строительства: все расписано до 2028 года. Закапывать деньги в землю вряд захотят», — отметил источник в компании.
— Разговоры о широкомасштабной застройке в локации улиц Родина-Аделя Кутуя ведутся с переменным настроением: то оживают, то затухают, — рассуждает один из казанских застройщиков. — Чтобы полноценно строить жилье и офисы, придётся «выбрасывать» отсюда малый и средний бизнес. В этом году этого точно делать не станут.
С другой стороны, малые промышленные предприятия вряд ли захотят выйти на торги. «Сейчас бизнес отпугивает неопределенность, а тут и неподъемная цена выкупа коммерческой недвижимости», — заметил зампред ТПП РТ Артур Николаев.
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