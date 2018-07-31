ООО Казанский ДСК
Общая информация
ООО «Казанский ДСК» (домостроительный комбинат) является одним из нескольких предприятий крупного панельного домостроения Республики Татарстан и Среднего Поволжья.
Основные производственные мощности комбината были введены в эксплуатацию в 1977 году. Второе рождение компания пережила спустя 35 лет, когда вошла в группу компаний «АК БАРС Девелопмент». ООО «Казанский ДСК» образовано 20 июля 2012 г.
Казанский ДСК реализует бетон и цементный раствор различных марок, а также ЖБИ в ассортименте, производит 60 высококачественных свай в сутки, и является одним из немногих предприятий в Казани, производящим сваи длиной в 16 м. Производство организовано на территорию площадью 11 га
Генеральный директор — Сафин Айдар Мавлятзянович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420039, РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, 118
- Телефон: (843) 205-59-79
- Сайт: www.kdck.ru
Дата последнего обновления: 31.07.2018