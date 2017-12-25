ООО Акульчев
Общая информация
Компания основана в 1995 году для производства и реализации хлебобулочных изделий в Набережных Челнах. С 2002 года было принято решение переориентироваться в производство на выпуск кондитерских изделий. С 2004 года было запущено производство мягких сдобных изделий — на тот момент абсолютно нового для России продукта, который вскоре был выведен в хедлайнеры продаж. Компания производит более 14 видов печенья, кремблы, криспы и 11 видов мягких вафель.
Акционеры: Акульчев Сергей Николаевич (80%), Шайхулов Ришат Рахимзянович (20%)
Генеральный директор — Акульчев Сергей Николаевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: г. Набережные Челны, пр-кт. Хасана Туфана,12, БЦ «2.18», 23 этаж
- Телефон: (855) 2771111
- Email: 1995@akulchev.ru
- Сайт: www.akulchev.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017