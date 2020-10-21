Ягудин Альберт Ахметвагизович

Общая информация

Родился 11 апреля 1961 года в с. Рыбная Слобода Рыбно-Слободского района РТ.



Образование

1983 г. — окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности инженер-строитель.

Трудовая деятельность

1983-1985 гг. — инженер ПТО, мастер в УС «Татаэнергострой».

1985-1988 гг. — заместитель секретаря, секретарь комитета ВЛКСМ УС в «Татэнергострой».

1988-1989 гг. — ведущий специалист в Татарском экспериментальном инженерно-коммерческом объединении.

1989-199 гг. — начальник отдела, директор в филиале ВТФ «Татимпэкс».

1990-2001 гг. — начальник отдела, директор в филиале «Волжский информационный центр».

2001 г. — генеральный директор ЗАО «Алькам».

2001-2006 гг. — исполнительный директор ОАО «Химстрой».

2015-2020 гг. — депутат Нижнекамского городского Совета III созыва.

С 2006 г. — генеральный директор ЗАО «Нижнекамск Инвест Холдинг».

Первый секретарь Городского комитета партии КПРФ в г. Нижнекамск.

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