Ягудин Альберт Ахметвагизович
Общая информация
Родился 11 апреля 1961 года в с. Рыбная Слобода Рыбно-Слободского района РТ.
Образование
1983 г. — окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности инженер-строитель.
Трудовая деятельность
1983-1985 гг. — инженер ПТО, мастер в УС «Татаэнергострой».
1985-1988 гг. — заместитель секретаря, секретарь комитета ВЛКСМ УС в «Татэнергострой».
1988-1989 гг. — ведущий специалист в Татарском экспериментальном инженерно-коммерческом объединении.
1989-199 гг. — начальник отдела, директор в филиале ВТФ «Татимпэкс».
1990-2001 гг. — начальник отдела, директор в филиале «Волжский информационный центр».
2001 г. — генеральный директор ЗАО «Алькам».
2001-2006 гг. — исполнительный директор ОАО «Химстрой».
2015-2020 гг. — депутат Нижнекамского городского Совета III созыва.
С 2006 г. — генеральный директор ЗАО «Нижнекамск Инвест Холдинг».
Первый секретарь Городского комитета партии КПРФ в г. Нижнекамск.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
Дата последнего обновления: 21.10.2020