РПЛ запретила в новом сезоне выпускать на поле более двух игроков младше 18 лет

Директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин заявил, что в регламент нового чемпионата России внесен пункт об ограничении на выход на поле более двух игроков 18 лет и младше одновременно. Сделано это для того, чтобы в матчах РПЛ больше не повторялась история, когда юниоры «Ростова» разгромно проиграли «Сочи» (1:10).

— Мы посмотрели статистику за несколько последних сезонов. Случаев, когда на поле выходили два и более футболиста в возрасте до 18 лет, был один — тот самый матч в Сочи.

Но у клубов есть 25 человек в списке «А», а еще список «Б», в котором игроки, которые могут принимать участие в матчах РПЛ. Плюс список молодежного первенства. У всех есть шанс играть. Если появятся совсем уж юные таланты, то будем отдельно решать, — заявил Савин.

В итоге сегодня на собрании клубов РПЛ эта поправка была официально принята. Еще клубы проголосовали за то, чтобы было утверждено положение, согласно которому в трансферных контрактах был отменен запрет на участие арендованных футболистов против клуба, который отдал его в аренду. Также большинство клубов проголосовали за то, чтобы в регламенте было прописано ограничение на аренду: не более двух футболистов из одной команды в другую.

Напомним, что новый сезон РПЛ стартует 8 августа, в субботу. В пятницу в Москве будет сыгран матч за Суперкубок России, в котором «Зенит» сыграет против «Локомотива».