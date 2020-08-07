После локдауна в Татарстане не открылся каждый четвертый бизнес

Эксперты считают, что это не предел, а в случае новых ограничений с рынка уйдут до половины игроков в ряде отраслей

Малый и средний бизнес в Татарстане, пытаясь оправиться от потрясений последних месяцев, начинает считать потери в своем строю. После трехмесячного локдауна из-за коронавируса в республике не открылись 25% предприятий МСП, сообщили по запросу «Реального времени» в ИТ-компании «Эвотор», специализирующейся на производстве онлайн-касс и владеющей крупнейшим оператором фискальных данных «Платформа ОФД». То же самое подтвердили и другие участники рынка. По данным экспертов, в отдельных сегментах показатель закрытия бизнеса доходит до 30% компаний.



Каждый 4-й бизнес в РТ закрылся



После снятия ограничений для работы бизнеса в условиях пандемии коронавируса в России не смогли открыться около 20% компаний. Часть закрылись навсегда, некоторые — копят средства для возобновления деятельности. Ведь затраты из-за новых ковидных требований Роспотребнадзора возросли многократно. В Татарстане процент закрытия предприятий МСП оказался еще выше.

— По данным ИТ-компании «Эвотор», с 17 июля, после смягчения режима, в республике Татарстан не работает около 25% предприятий малого и среднего бизнеса. При этом в начале апреля на карантин ушло 70% предприятий МСБ в Татарстане, — сообщила Юлия Ветчинкина, специалист ИТ-компании «Эвотор», которая произвела более 650 тыс. онлайн-касс и предоставляет свыше 500 сервисов для бизнеса.

Печальную статистику подтверждают и другие специалисты, а также сами участники рынка из наиболее пострадавших отраслей, например таких, как ресторанный или гостиничный бизнес. Так, руководитель Ассоциации турагентств Татарстана и гендиректор турагентства «Персона грата» Рамиль Мифтахов сообщает, что с объявлением послаблений не вышли работать примерно 30% туристических компаний республики.

— Нет конкретного ответа почему. Возможно, кто-то уже нашел другую работу, возможно, кто-то думает, что откроется, но пока неизвестно когда. А некоторые просто ушли из этой сферы деятельности. Думаю, что к концу года ситуация будет более понятной, — ответил Мифтахов.

Аналогичная ситуация и в ресторанной отрасли. Как сообщила «Реальному времени» исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Галина Шарафутдинова, закрыто около 30% предприятий общепита:



— Скорее всего, они и не откроются. Какие-то заведения закрылись сразу, в апреле, когда поняли, что не смогут выдержать эту экономическую блокаду, другие — позже. Некоторые не смогли открыться заново, когда просчитали, сколько нужно опять вложить денег в заказ продукции, выплаты персоналу, — поняли, что такая финансовая модель не будет жизнеспособной. Точно могу сказать, что основная масса ресторанов закрылась по той причине, что их бизнес показал свою уязвимость в момент таких кризисов.

«Сезон провален»

Те игроки, что все-таки открылись, пока работают за гранью рентабельности. Текущая загрузка отелей туристами в Татарстане составляет 30% от средних показателей — по частным лицам, а по групповым турам не превышает 10% загрузки, сообщил нашему изданию Рамиль Мифтахов.

Как сообщила Галина Шарафутдинова, открывшиеся кафе и рестораны испытывают огромные затруднения, потому что летние веранды (единственный на сегодня разрешенный для них формат работы) имеются только у 200 предприятий из 2,5 тысячи в Казани.

— С 15 июля открыли залы для посещений, но в формате 50% от максимальной загрузки — и это тоже пока не дает возможность зарабатывать и покрывать свои накопившиеся долги. Но это хотя бы уже первый шаг к финансовым потокам, — констатировала руководитель Ассоциации рестораторов и отельеров, которая благодарна за активность посетителям.

Крупные и средние отели в Казани не свернули свою деятельность, но испытывают непростую ситуацию на фоне того, что «групповой сегмент от туроператоров в последние месяцы умер совсем», продолжает беседу президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана, управляющая отелей «Релит» (Казань) Гульнара Сафина. Правда, как она сообщила, один из отелей все-таки принял взвешенное решение, что сейчас работать нерентабельно и необходимо законсервироваться. По ее словам, в июне максимальная загрузка гостиниц по городу составляла 15%, в июле 30—35%. Бронирование на август дает прогноз на том же уровне.

— И только сейчас к нам поехали туристы. Дают надежду эти выходные, практически все номера многих отелей заняты, — заметила руководитель ассоциации.

Но это только в дни летнего уикенда, как сообщила Гульнара Сафина, в Казани в это время всегда было 100% загрузки. Кроме того, в среднем 30% наполнения составляет бизнес-сегмент, который постоянно присутствует в Казани как в центре деловой активности, но все же, по замечанию эксперта, это небольшая доля гостей.

Президент Ассоциации хостелов Казани Илья Цыкунов рассказал нашему изданию, что всего в Казани более 160 хостелов, а в Татарстане — почти 250. Собеседник отметил, что из 30 участников ассоциации никто не остановил работу, но в республике есть объекты, которые закрылись и продаются. По мнению Цыкунова, это незначительный процент, пандемия чуть подтолкнула этот процесс:

— Как правило, после крупных мероприятий, когда идет спад турпотока, неподкованные и неготовые предприятия ищут возможности закрыться или продаться. Можно сравнить пандемию с периодом после крупного мероприятия. Все плохо сейчас, эту болезнь надо переболеть, перетерпеть. Сезон, кончено, провален. Но наши участники ассоциации крепко держатся. Возможно, получают меньше, чем раньше, но все работают. Стараемся нагнать то, что упущено, — подчеркнул президент Ассоциации хостелов.

Нет банкетов и конференций

Эксперты подчеркивают, что общепит недобирает обороты в связи с действующим запретом на проведение банкетов внутри помещений.

— Люди возвращаются к обычной жизни и хотят праздников, у кого-то давно были запланированы свадьбы и юбилеи, они просят нас провести торжества. Но, к сожалению, можем проводить их только на верандах, и то с ограничениями. Для некоторых форматов это потеря 100% выручки. Мы очень ждем новых послаблений, — подчеркнула Галина Шарафутдинова.

Руководитель Ассоциации отелей также сетует, что сейчас «сегмент MICE (конференции и прочие деловые мероприятия), который приносил серьезный доход, отвалился».

— У нас запрещены банкеты и конференции, хотя массовые собрания у тех же органов власти, религиозные службы не запрещены. Отели были первыми организациями, где появились рециркуляторы. Все условия для соблюдения санитарных норм при проведении крупных мероприятий у нас есть, можем организовать 50% наполняемости помещений, дистанцию в полтора метра, — недоумевает Сафина, почему ограничения сняты не для всех и не полностью.

По ее замечанию, отельеры готовы выполнить любые требования Роспотребнадзора, пока же не могут планировать ведение бизнеса, поскольку люди принимают решения о командировке или поездке на отдых в самый последний момент. Сафина полагает, что в таких условиях можно потерять и существующие позиции.

— По налогам, конечно же, хотелось бы не отсрочки обязательств, а налоговых каникул — до конца 2020 года, потому что восстанавливаться отрасль будет еще очень долго. Эти деньги, которые будем платить позже, будут для нас тяжелым бременем, — предполагает Галина Шарафутдинова.

Но даже при лучшем раскладе малому и среднему бизнесу придется немало потрудиться, чтобы нагнать докризисную ситуацию, — по представлению Ильи Цыкунова, нужен как минимум еще один год.



— Но если будут ограничения, как минимум 50% компаний могут уйти с рынка, — заметил Рамиль Мифтахов

— Сегодня самые тревожные цифры дают те отрасли, которые связаны со сферой обслуживания: рестораны, отели, развлекательные центры. По экспертным оценкам, более половины могут подлежать закрытию. И как ни странно, среди этих кандидатов может оказаться и еще один сектор: торговые центры, у которых в апреле доход упал на 50%, в мае — на 70%, в июне — на 90%. Если сегодня туда не откроется поток покупателей, то каждый второй ТЦ в Татарстане может быть закрыт, — утверждает председатель комитета торговли и услуг ТПП Татарстана Фарида Галеева.

По ее мнению, какие бы ни давали преференции предпринимателю, если он не может реализовать товар, то не может получить доход, который покроет его затраты.

— Упираемся в покупательную способность, она, по статистике, продолжает падать не первый год. Люди сокращают расходы и стараются тратить только на самое необходимое: обучение детей, продукты, лечение и медикаменты. На остальном практически 50% населения существенно экономят. И это ставит под угрозу дальнейшую деятельность целого ряда секторов: развлечения, отелей, ресторанов, лакшери и даже не фешен, а кэжуал — товары повседневного спроса тоже вызывают большой вопрос в связи с падением уровня жизни, — считает председатель комитета.