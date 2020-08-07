После локдауна в Татарстане не открылся каждый четвертый бизнес
Эксперты считают, что это не предел, а в случае новых ограничений с рынка уйдут до половины игроков в ряде отраслей
Малый и средний бизнес в Татарстане, пытаясь оправиться от потрясений последних месяцев, начинает считать потери в своем строю. После трехмесячного локдауна из-за коронавируса в республике не открылись 25% предприятий МСП, сообщили по запросу «Реального времени» в ИТ-компании «Эвотор», специализирующейся на производстве онлайн-касс и владеющей крупнейшим оператором фискальных данных «Платформа ОФД». То же самое подтвердили и другие участники рынка. По данным экспертов, в отдельных сегментах показатель закрытия бизнеса доходит до 30% компаний.
Каждый 4-й бизнес в РТ закрылся
После снятия ограничений для работы бизнеса в условиях пандемии коронавируса в России не смогли открыться около 20% компаний. Часть закрылись навсегда, некоторые — копят средства для возобновления деятельности. Ведь затраты из-за новых ковидных требований Роспотребнадзора возросли многократно. В Татарстане процент закрытия предприятий МСП оказался еще выше.
— По данным ИТ-компании «Эвотор», с 17 июля, после смягчения режима, в республике Татарстан не работает около 25% предприятий малого и среднего бизнеса. При этом в начале апреля на карантин ушло 70% предприятий МСБ в Татарстане, — сообщила Юлия Ветчинкина, специалист ИТ-компании «Эвотор», которая произвела более 650 тыс. онлайн-касс и предоставляет свыше 500 сервисов для бизнеса.
Печальную статистику подтверждают и другие специалисты, а также сами участники рынка из наиболее пострадавших отраслей, например таких, как ресторанный или гостиничный бизнес. Так, руководитель Ассоциации турагентств Татарстана и гендиректор турагентства «Персона грата» Рамиль Мифтахов сообщает, что с объявлением послаблений не вышли работать примерно 30% туристических компаний республики.
Аналогичная ситуация и в ресторанной отрасли. Как сообщила «Реальному времени» исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Галина Шарафутдинова, закрыто около 30% предприятий общепита:
— Скорее всего, они и не откроются. Какие-то заведения закрылись сразу, в апреле, когда поняли, что не смогут выдержать эту экономическую блокаду, другие — позже. Некоторые не смогли открыться заново, когда просчитали, сколько нужно опять вложить денег в заказ продукции, выплаты персоналу, — поняли, что такая финансовая модель не будет жизнеспособной. Точно могу сказать, что основная масса ресторанов закрылась по той причине, что их бизнес показал свою уязвимость в момент таких кризисов.
«Сезон провален»
Те игроки, что все-таки открылись, пока работают за гранью рентабельности. Текущая загрузка отелей туристами в Татарстане составляет 30% от средних показателей — по частным лицам, а по групповым турам не превышает 10% загрузки, сообщил нашему изданию Рамиль Мифтахов.
Как сообщила Галина Шарафутдинова, открывшиеся кафе и рестораны испытывают огромные затруднения, потому что летние веранды (единственный на сегодня разрешенный для них формат работы) имеются только у 200 предприятий из 2,5 тысячи в Казани.
Крупные и средние отели в Казани не свернули свою деятельность, но испытывают непростую ситуацию на фоне того, что «групповой сегмент от туроператоров в последние месяцы умер совсем», продолжает беседу президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана, управляющая отелей «Релит» (Казань) Гульнара Сафина. Правда, как она сообщила, один из отелей все-таки принял взвешенное решение, что сейчас работать нерентабельно и необходимо законсервироваться. По ее словам, в июне максимальная загрузка гостиниц по городу составляла 15%, в июле 30—35%. Бронирование на август дает прогноз на том же уровне.
— И только сейчас к нам поехали туристы. Дают надежду эти выходные, практически все номера многих отелей заняты, — заметила руководитель ассоциации.
Но это только в дни летнего уикенда, как сообщила Гульнара Сафина, в Казани в это время всегда было 100% загрузки. Кроме того, в среднем 30% наполнения составляет бизнес-сегмент, который постоянно присутствует в Казани как в центре деловой активности, но все же, по замечанию эксперта, это небольшая доля гостей.
Президент Ассоциации хостелов Казани Илья Цыкунов рассказал нашему изданию, что всего в Казани более 160 хостелов, а в Татарстане — почти 250. Собеседник отметил, что из 30 участников ассоциации никто не остановил работу, но в республике есть объекты, которые закрылись и продаются. По мнению Цыкунова, это незначительный процент, пандемия чуть подтолкнула этот процесс:
Нет банкетов и конференций
Эксперты подчеркивают, что общепит недобирает обороты в связи с действующим запретом на проведение банкетов внутри помещений.
— Люди возвращаются к обычной жизни и хотят праздников, у кого-то давно были запланированы свадьбы и юбилеи, они просят нас провести торжества. Но, к сожалению, можем проводить их только на верандах, и то с ограничениями. Для некоторых форматов это потеря 100% выручки. Мы очень ждем новых послаблений, — подчеркнула Галина Шарафутдинова.
Руководитель Ассоциации отелей также сетует, что сейчас «сегмент MICE (конференции и прочие деловые мероприятия), который приносил серьезный доход, отвалился».
По ее замечанию, отельеры готовы выполнить любые требования Роспотребнадзора, пока же не могут планировать ведение бизнеса, поскольку люди принимают решения о командировке или поездке на отдых в самый последний момент. Сафина полагает, что в таких условиях можно потерять и существующие позиции.
— По налогам, конечно же, хотелось бы не отсрочки обязательств, а налоговых каникул — до конца 2020 года, потому что восстанавливаться отрасль будет еще очень долго. Эти деньги, которые будем платить позже, будут для нас тяжелым бременем, — предполагает Галина Шарафутдинова.
Но даже при лучшем раскладе малому и среднему бизнесу придется немало потрудиться, чтобы нагнать докризисную ситуацию, — по представлению Ильи Цыкунова, нужен как минимум еще один год.
— Но если будут ограничения, как минимум 50% компаний могут уйти с рынка, — заметил Рамиль Мифтахов
По ее мнению, какие бы ни давали преференции предпринимателю, если он не может реализовать товар, то не может получить доход, который покроет его затраты.
— Упираемся в покупательную способность, она, по статистике, продолжает падать не первый год. Люди сокращают расходы и стараются тратить только на самое необходимое: обучение детей, продукты, лечение и медикаменты. На остальном практически 50% населения существенно экономят. И это ставит под угрозу дальнейшую деятельность целого ряда секторов: развлечения, отелей, ресторанов, лакшери и даже не фешен, а кэжуал — товары повседневного спроса тоже вызывают большой вопрос в связи с падением уровня жизни, — считает председатель комитета.
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