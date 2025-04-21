В Госдуме предложили штрафовать за изображения православных храмов без крестов

Фото: Максим Платонов

Депутаты ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за распространение изображений православных храмов без крестов. Об этом пишет «Парламентская газета».

Авторы инициативы отмечают, что на сегодняшний день в российском законодательстве отсутствует наказание за искажение образа религиозных объектов, что, по их мнению, способно оскорбить чувства верующих. Уголовная ответственность наступает лишь за прямое оскорбление или надругательство над религиозными символами.



Размеры штрафов составят:

для граждан: от 10 до 30 тысяч рублей;

для должностных лиц: от 30 до 50 тысяч рублей;

для юридических лиц: от 100 до 300 тысяч рублей.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

За распространение подобных изображений в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет санкции будут более строгими:

для физических лиц: от 30 до 50 тысяч рублей;

для должностных лиц: от 50 до 100 тысяч рублей;

для компаний: от 300 до 500 тысяч рублей.

Депутаты убеждены, что предлагаемая мера обеспечит уважительное отношение к религиозным объектам и символам, священным для миллионов граждан России, и защитит чувства верующих.



Рената Валеева