В Татарстане ожидается ухудшение погодных условий
Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики об ухудшении погодных условий.
- Во второй половине дня и вечером 22 апреля на территории республики и Казани местами ожидаются гроза и сильный ветер, порывы которого достигнут 15—20 м/с (в Казани — до 17 м/с).
Ранее татарстанские агрономы прокомментировали возможные последствия резких перепадов температур для сельскохозяйственных культур.
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