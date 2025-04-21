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В Татарстане ожидается ухудшение погодных условий

12:51, 21.04.2025
В Татарстане ожидается ухудшение погодных условий
Фото: Дарья Пинегина

Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики об ухудшении погодных условий.

  • Во второй половине дня и вечером 22 апреля на территории республики и Казани местами ожидаются гроза и сильный ветер, порывы которого достигнут 15—20 м/с (в Казани — до 17 м/с).

Ранее татарстанские агрономы прокомментировали возможные последствия резких перепадов температур для сельскохозяйственных культур.

Рената Валеева

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