В России может появиться национальный суперкомпьютерный центр
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании в стране национального суперкомпьютерного центра. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Согласно поручению, необходимо предусмотреть возможность предоставления российским исследователям доступа к вычислительным мощностям центра. Также требуется обратить внимание на необходимость подготовки кадров для этого центра.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 июля.
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