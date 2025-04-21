«Получите вашу посылку»: жительница Нижнекамска потеряла почти 700 тысяч рублей, поверив мошенникам

Фото: Динар Фатыхов

71-летняя жительница Нижнекамска стала жертвой мошенничества, потеряв 680,8 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба МВД, женщина обратилась в полицию, рассказав, как отдала свои сбережения злоумышленникам.

Все началось со звонка в мессенджере от якобы сотрудницы «Почты России». Звонившая сообщила о посылке на ее имя, для получения которой необходимо продиктовать данные паспорта. Женщина предоставила требуемую информацию.

Вскоре после этого в мессенджер стали поступать звонки от лиц, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов. Лжеполицейские по видеосвязи убеждали женщину, что мошенники получили доступ к ее банковским счетам и необходимо срочно обезопасить сбережения.

Пенсионерке пришлось оформить карту в определенном банке, на которую она перевела 490 тыс. рублей. После этого, «правоохранители» убедили женщину, что карту необходимо срочно заблокировать и передать с водителем в Казань для проведения проверок, обещая вернуть ее на следующий день.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Доверчивая нижнекамка, следуя инструкциям, упаковала карту в коробку, завернула в пакет и передала «посылку» указанному лицу.

На следующий день женщине вновь позвонили и под предлогом продолжения «операции» попросили перевести на эту карту денежные средства с других счетов. Под руководством звонившего нижнекамка перевела еще 180 тыс. рублей.

Когда спустя несколько дней карту так и не вернули, а «силовики» перестали отвечать на звонки, женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Ранее полиция предупредила жителей о новой схеме мошенничества, связанной с использованием поддельных звонков от представителей маркетплейсов.



Рената Валеева