Казань вошла в тройку лидеров по потенциалу рынка жилья среди городов-миллионников

Фото: Максим Платонов

Казань заняла второе место в рейтинге городов-миллионников по потенциалу рынка жилья в 2025 году, набрав 80 баллов из 110. Об этом свидетельствуют данные аналитического исследования, проведенного группой «Самолет».



— Регион выделяется устойчивым спросом и активностью девелоперов, что делает его одним из ключевых драйверов на карте крупнейших городов России. Такой результат отражает способность Казани сохранять баланс между экономическими факторами и интересами покупателей недвижимости, — отметила руководитель отдела аналитики группы «Самолет» Олеся Дзюба.

В 2024 году стоимость жилья в Казани выросла на 16% и достигла 222 тыс. руб. за кв. м, в то время как средний рост цен по стране составил 20%. При этом снижение продаж в новостройках Казани оказалось менее выраженным, чем в других городах-миллионниках. Средняя распроданность в регионе составляет 51%, что подчеркивает сохраняющийся высокий интерес к местному рынку жилья.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, Казань заняла второе место среди городов-миллионников по темпам роста объемов строительства, которые увеличились на 26%. Общий объем возводимого жилья в городе превысил 1,9 млн кв.м.

Аналитики отмечают, что рост населения и средних заработных плат в Казани формирует прочную основу для развития рынка жилья. За последние три года численность горожан увеличилась на 5%, достигнув 1,32 млн человек. Средняя зарплата выросла на 15% и составляет 89 тыс. руб., по этому показателю Казань занимает третье место среди 14 крупнейших городов страны.

— Обеспеченность жильем также растет и превышает средний уровень по России, что обусловлено ростом интереса покупателей к новостройкам. Эти факторы, наряду с активным строительством, обеспечивают региону устойчивые перспективы в сегменте жилой недвижимости, — пояснила Олеся Дзюба.

Реальное время / realnoevremya.ru

По прогнозам, в 2025 году средняя цена квадратного метра жилья по стране вырастет на 5-6%, в том числе из-за удорожания стройматериалов и увеличения себестоимости строительства.

Рената Валеева