В суде признали Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми

Фото: Динар Фатыхов

Бутырский суд Москвы признал убитого в Москве в 2018 году Михаила Хачатуряна виновным в насилии над своими дочерьми. Об этом сообщает РИА «Новости».

Прокурор ранее попросил признать доказанной виновность Хачатуряна по всем пунктам обвинения. Суд согласился с этой позицией и признал Хачатуряна виновным. Уголовное дело прекращено в связи со смертью подсудимого.

Дело сестер Хачатурян еще не закрыто, но решение суда, установившего вину их отца в насилии, станет одним из доказательств их невиновности. Защита надеется, что оно также будет прекращено.

Хачатуряна судили по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также за изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Резонансное убийство Хачатуряна произошло 27 июля 2018 года в Москве. Как считает следствие, три его дочери нанесли отцу смертельные ранения в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до «запрета совершения определенных действий», впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.

Следствие признало, что отец причинял «физические и психические страдания» девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале 2021 года Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве — на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно, — в прокуратуру. Дело отца передали для посмертного рассмотрения в суд.

Рената Валеева