В Татарстане возбудили уголовное дело после смерти ребенка на квадроцикле

Фото: Ринат Назметдинов

СУ Следкома по Татарстану возбуждено уголовное дело по факту ДТП, где погиб 12-летний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла накануне на 18 километре автодороги Казань — Шемордан. В результате столкновения квадроцикла с автомобилем Skoda 12-летний мальчик скончался, а его 15-летняя сестра получила различные травмы.

Как установило следствие, за рулем квадроцикла находилась 15-летняя девочка, не имевшая водительских прав. По предварительным данным, двигаясь вместе с младшим братом в сторону села Шемордан, при перестроении она не уступила дорогу автомобилю Skoda, что привело к столкновению. Мальчик скончался от полученных травм в автомобиле скорой помощи, его сестра была госпитализирована.

Реальное время / realnoevremya.ru

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения».

Рената Валеева