В Нижнекамске задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

Фото: Динар Фатыхов

Нижнекамские полицейские задержали 46-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.

Мужчина был задержан возле одного из домов по проспекту Химиков. В ходе досмотра у него был обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что в свертке находился синтетический наркотик — PVP (альфа-пирролидинопентиофенон), общей массой 0,3 грамма.

По данным полиции, задержанный отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения, за что был привлечен к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ и помещен в камеру для административно задержанных лиц.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее Нижнекамская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков и склонении несовершеннолетнего к их потреблению.



Рената Валеева