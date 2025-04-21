Пентагон обвинил уволенных сотрудников в распространении фейков о раскрытии секретных данных

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Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что новости о том, будто третьи лица получили доступ к сообщениям о планах военных операций Минобороны США, были фейком, распространенным уволенными сотрудниками ведомства. Об этом пишет «Интерфакс».

— На этот раз The New York Times и другие СМИ, распространяющие фейки и прочий мусор, с энтузиазмом использовали рассерженных бывших сотрудников как единственный источник своей информации. Они полагались только на слова людей, уволенных на этой неделе и явно имеющих мотивы сорвать планы президента и членов его администрации, — написал Парнелл в соцсети X.

Ранее газета The New York Times сообщала, что министр обороны США Пит Хегсет поделился подробными планами военной операции против хуситов в Йемене в групповом закрытом чате в мессенджере Signal, в котором состояли его жена, адвокат и брат.

Рената Валеева