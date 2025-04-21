Мишустин поручил выделить допсредства на развитие городского электротранспорта

Фото: Динар Фатыхов

Председатель правительства Росси Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтрансу предусмотреть в федеральном бюджете допсредства на закупку городского электрического транспорта и модернизацию соответствующей инфраструктуры. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Дополнительные бюджетные ассигнования будут заложены при формировании проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Данное решение является продолжением комплексной программы модернизации общественного транспорта, в рамках которой в 2020–2024 годах в регионы было поставлено 16,3 тысячи единиц общественного транспорта, включая 8 тысяч единиц в 2024 году.



Реальное время / realnoevremya.ru

Помимо этого, Мишустин поручил проработать меры государственной поддержки скоростных пассажирских перевозок на внутреннем водном транспорте. Речь идет о развитии флота, инфраструктуры портов и причалов.

Напомним, инфраструктура наземного электрического транспорта Казани требует капремонта, объем финансирования которого оценивается в 6 млрд рублей.

Рената Валеева