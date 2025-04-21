Путин выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Папы Римского Франциска. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В ней отмечается, что Папа Римский активно способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквями, а также конструктивного взаимодействия между Россией и Святым престолом. Президент подчеркнул, что он неоднократно общался с понтификом и навсегда сохранит светлую память о нем.

Путин и Франциск трижды виделись очно — во время кратких визитов президента в Ватикан в 2013, 2015 и 2019 годах, а также общались по телефону, в последний раз — в декабре 2021 года.

Рената Валеева