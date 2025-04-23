23 апр 2025

Online-конференция с Еленой Стрюковой, полномочным представителем РГУД в Татарстане

Смотреть видеозапись

23 апреля в 14:00 на вопросы редакции интернет-газеты «Реальное время» в прямом эфире ответит Елена Стрюкова, полномочный представитель РГУД в Татарстане.

Тезисы к беседе:

  • Ситуация с рынком недвижимости: как себя чувствую игроки;
  • Специализирующиеся на жилье компании начинают смотреть в сторону коммерческой недвижимости, тенденция ли это;
  • Возвращение международных брендов;
  • Как обстоят дела со складской недвижимостью.

Календарь

Все мероприятия