Первые шаги Марата Садыкова в реформировании больниц: «национализирована» казанская ГКБ №12

После 25 лет владения ею патриархом татарстанской частной медицины Тауфиком Сафиным Минздрав возвращает утраченный актив, чтобы запустить нацпроекты в здравоохранении

Казань безвозмездно передала в собственность республики свою долю в лечебном комплексе «ГКБ-12» Тауфика Сафина, стоимость которого составляет около 1 млрд рублей. По сведениям «Реального времени», глава Минздрава РТ Марат Садыков намерен пойти дальше и собирается учредить на его базе новое ГАУЗ. Возможно, сделкой по «национализации» ГКБ-12 преследуется благая цель — развернуть на ее базе специализированную медицинскую помощь по нацпроекту «Здравоохранение», на что республика собиралась получить около 40 млрд рублей до 2024 года. Подробности — в материале «Реального времени».

Январская национализация



Старейший бастион частной медицины в татарстанском здравоохранении — ОАО «Городская клиническая больница №12» — наконец пал, перейдя под контроль государства. Как стало известно «Реальному времени», переворот в «ГКБ-12» случился в конце января этого года, когда Комитет земельных и имущественных отношений Казани заключил сделку с МЗИО РТ о передаче в госсобственность принадлежащих ему 59,9% акций общества (остальные 40% остались в руках лиц, связанных с бенефициаром клиники Тауфиком Сафиным, — прим. ред.). Информацию об этом нам подтвердили и в МЗИО РТ.

По словам собеседников «Реального времени», сделка была безвозмездной, т. е. республика получила без малого 60 процентов акций без выкупа. Конечно, это похоже на перекладывание актива из одного государственного (муниципального) кармана в другой, но по факту республика получила в прямое владение достаточно лакомую и привлекательную для здравоохранения недвижимость. По словам источников, контрольный пакет «ГКБ-12» обеспечен имущественным комплексом из пяти зданий общей площадью 100 тысяч кв. м, земельным участком в несколько га, дорогостоящим и исправным медицинским оборудованием, транспортом и контрактами на ОМС. Общая стоимость наследства патриарха татарстанской частной медицины оценивается приблизительно в 1 млрд рублей. «ГБК-12» оставалась последней в Казани клиникой, которая не принадлежала Минздраву», — подчеркнул представитель МЗИО (отметим, что это ошибочное утверждение, — прим. ред.).

В СД «ГКБ-12» вошел глава управления здравоохранения Казани Ильнур Халфиев. Фото kzn.ru



«ГКБ-12» осталась под управлением старого менеджмента

После завершения сделки МЗИО РТ на правах контролирующего акционера созвало 5 февраля заочный совет директоров «ГКБ-12» для переизбрания состава совета директоров. Как сообщили в Минземимуществе, большинство мест в нем заняли представители республиканской власти, они сменили выбывших представителей исполкома Казани. В СД при этом вошел глава управления здравоохранения Казани Ильнур Халфиев. Остальные три места достались генеральному директору «ГКБ-12» Рамилю Ахметову, его заместителю по лечебной работе Василе Хадеевой и Тауфику Сафину. Правда, их кандидатуры выдвигались не республиканскими властями, а частными акционерами, владеющими, как сказано в протоколе голосования, 2,38% акций. Таким образом, действующий менеджмент остается у руля больницы.

ОАО «Городская клиническая больница № 12» — одно из некогда крупных лечебных учреждений Казани, которое отличается тем, что объединяет в себе мощный поликлинический комплекс и огромный стационар на несколько этажей, построенный в советское время. До сих пор у многих районных поликлиник нет таких прекрасных условий для лечения казанцев. По данным «ГКБ-12», в ее состав входят поликлиника на 750 посещений в смену, один из шести травматологических пунктов Казани, многопрофильный стационар на 448 коек, межрайонная патологоанатомическая лаборатория, межрайонная бактериологическая лаборатория. В медучреждении трудятся около 700 человек врачей и медперсонала. Это второе по величине АО в татарстанском здравоохранении: крупнее только ПАО «Медсанчасть Татнефти». Выручка его по итогам 2017 года составила 45,7 млн рублей, чистая прибыль — 2,2 млн рублей.

Монополия частников на первичную медицинскую помощь в Авиастрое

Приватизация горбольницы №12 в 1994 году, мягко говоря, удивила жителей Авиастроительного района Казани, которые оказались прикрепленными к ней по полисам ОМС. Формально их по-прежнему принимали районные врачи, но у пациентов оставалось некоторое чувство несправедливости — почему первичная медицинская помощь оказалась в руках частников? Неужели государство само не тянет?

По иронии судьбы, Авиастроительный район в последующем стал просто настоящей Меккой частной медицины, поднявшейся «на костях» государственных поликлиник. До последнего времени взрослое население Авиастроя обслуживалось в двух частных районных поликлиниках: «ГКБ-12» и КДЦ Авиастроительного района. Вдохновляющему примеру Тауфика Сафина последовал главный врач КДЦ Равиль Латыпов, приватизировавший госимущество медсанчасти КАПО им. Горбунова. На его базе и было создано ООО «КДЦ Авиастроительного района». В уставном капитале компании 96-процентная доля принадлежит самому Равилю Латыпову, остальные 4% — Булату Латыпову. По данным Спарк-Интерфакс, по итогам 2017 года клиника получила выручку в размере 134 млн рублей, чистую прибыль – 49,6 млн рублей.

Вдохновляющему примеру Тауфика Сафина последовал главный врач КДЦ Равиль Латыпов, приватизировавший госимущество медсанчасти КАПО им. Горбунова. На его базе и было создано ООО «КДЦ Авиастроительного района». Фото kdts-aviastroitelnogo-rajona.ru



Несколько лет назад, вспоминают участники рынка, между ними разгорелась нешуточная война за госзаказ по ОМС. В результате жилые массивы Авиастроя волевым решением казанских властей были откреплены от «ГКБ-12» и прикреплены к КДЦ Латыпова. О загадочном феномене тотальной приватизации поликлиник в Авиастрое известно давно, но почему-то ни разу не звучала оценка Минздрава РТ: а хороша ли частная «первичка»?

Каким образом сейчас распределяется госзаказ по ОМС между частными медучреждениями Авиастроя? Запрос «Реального времени» в территориальный фонд обязательного медицинского страхования остался без ответа, но по получении его мы обязательно опубликуем эти данные.

«ГКБ-12» вернут статус бюджетного ГАУЗ

Похоже, что Марат Садыков, ставший министром здравоохранения год назад, готов сломать сложившуюся монополию частников на первичную медицинскую помощь. Иначе зачем нужно было входить в акционерный капитал клиники? На вопрос «Реального времени» о вероятности превращения клиники в ГАУЗ член совета директоров «ГКБ-12», начальник юридического отдела Минздрава РТ Татьяна Стрюкова ответила утвердительно. «Вопрос превращения ГБК-12 в ГАУЗ возможен, он даже обсуждался», — сообщила она. По ее словам, этим процессом занимается Ильнур Халфиев, но на каком этапе находится принятие решения, неизвестно.

«Об усилении роли государства в деятельности этой больницы говорилось довольно долго, и, вполне возможно, условия раньше были неподходящими. Не забывайте, что сейчас речь идет о нацпроектах в здравоохранении, на которые требуется материально-техническая база. Скорее всего, в этом и заключается главная причина», — предполагает один из крупных представителей частной медицины, пожелавший остаться не названным. По его словам, из 2 тысяч частных компаний в программе госгарантий работают около 70.

2 млрд рублей пойдут на переоборудование сердечно-сосудистых центров. Фото mfvt.ru

По нацпроекту Татарстан получит из федерального бюджета в 2019 году 1,5 млрд рублей на развитие онкослужбы, говорила в конце прошлого года журналистам первый замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева. И еще 2 млрд рублей пойдут на переоборудование сердечно-сосудистых центров. «Будут переоснащены три диспансера — в Набережных Челнах, Альметьевске и Казани», — отмечала Яковлева. Всего в прошлом году финансирование здравоохранения Татарстана составило 57,33 млрд рублей (без учета расходов на капитальные вложения).

Равиль Латыпов останется при ОМС

После «национализации» «ГКБ-12» у жителей Авиастроительного района возникает вопрос: возможен ли возврат в госсобственность другой частной поликлиники района — КДЦ? «Без инициативы собственника это невозможно, — ответила нам Татьяна Стрюкова. — Насколько я знаю, этот Консультативно-диагностический центр тоже был создан на базе государственного имущества — поликлиники КАПО им. Горбунова. Нынешний собственник был инициатором приватизации движимого и недвижимого имущества, и вот на базе этого имущества, которое раньше принадлежало городской поликлинике, им была создана частная клиника. По закону Министерство здравоохранения не имеет права таким образом ставить вопрос — отдайте это учреждение в собственность республики. Повторю, это решение может принять только собственник. Он с такой инициативой к нам не обращался», — заключила Стрюкова. Сам Равиль Латыпов не захотел общаться на эту тему.

Между тем, Минздрав в прошлом году провел масштабную реструктуризацию учреждений здравоохранения Казани. Были объединены «Городская поликлиника №3» и клиника медицинского университета, поликлиники №17 и №19 присоединили к «Клинической больнице №2», поликлинику №6 «скрестили» с поликлиникой №8. Чтобы создать укрупненные лечебные центры, поликлинику №1 присоединили к «Центральной городской клинической больнице №18», поликлинику №11 объединили с «Городской клинической больницей №16», «Студенческую поликлинику» — с ГАУЗ «Городская поликлиника №21». Минздрав РТ объясняет необходимость этих слияний «повышением эффективности использования материального, финансового и кадрового потенциала учреждений здравоохранения, созданием трехуровневой системы оказания медицинской помощи в рамках одного учреждения». Какую экономию получил при этом бюджет, узнаем позже.

Минздрав РТ объясняет необходимость этих слияний «повышением эффективности использования материального, финансового и кадрового потенциала учреждений здравоохранения». Фото kazan24.ru

Государственное учреждение не должно уходить частнику

Несмотря на противоположные, казалось бы, интересы, представители известных частных клиник Казани «мысленно аплодируют» министру, считая действия государства по возврату утраченных активов справедливыми. «Если бы я был министром здравоохранения — тьфу-тьфу, не дай бог — я бы, естественно, все постарался сконцентрировать в своих руках, даже с точки зрения экономии государственных средств, — отмечает глава сети «Лабмед» Иван Ирошников. — В государственной клинике все расходы расписаны: на коммуналку, на уплату налогов, на зарплату. Лишних денег не потратишь. А коммерсант распоряжается так: вот это — мне, а остальное — на расходы. В любом случае у государства будет экономия».

«Хорошо, что клиника перешла под контроль республиканских властей, — соглашается глава клиники «Медел» Ленар Салахутдинов. — Государственное учреждение должно им оставаться и не переходить в частные руки. К сожалению, частные клиники не могут полноценно участвовать в программе ОМС, так как тарифы сильно занижены и находятся ниже себестоимости. Когда речь идет о ГАУЗ, им не надо тратиться на приобретение/аренду здания, оборудования и других жизненно важных инструментов — все обеспечивается бюджетом, затрат нет и окупать нечего. Частные не могут себе этого позволить».

«Да, есть районы, где некоторое время назад был недостаток поликлиник, и государству приходилось тратиться на частников. Сейчас государству выгоднее работать по ОМС через собственные поликлиники. И КДЦ может вылететь из ОМС, ведь государство платит ему не только за обслуживание населения… Если у КДЦ Авиастроя прибыль 49 млн, это значит, что государство просто подарило ему эти деньги. Министр начинает собирать то, что когда-то отпочковалось. Молодец, правильно делает!», — считает Ирошников.