«Мы 500 лет ждали...»: дольщиков долгостроя на Достоевского ограничили в «хотелках»
Покупателям квартир на Достоевского, 57 отказали в предчистовой отделке и ограждении двора — они оказались «не по проекту»
Первый в этом году обход с участием дольщиков прошел накануне во дворе старейшего казанского долгостроя — дома, недостроенного «Свеем» на Достоевского,57. Будущие жильцы и владельцы коммерческих помещений пришли в надежде, что их многолетнее ожидание окупится рядом бонусов — например, предчистовой отделкой квартир или другими дополнительными видами работ. Однако новый застройщик — Республиканский фонд поддержки дольщиков — заявил, что отклоняться от проекта нельзя, таковы «требования Москвы». Целевое расходование федеральных средств, на которые возводят дом, строго контролируется.
«Снимаем все, что было опасным»
Собравшимся во дворе своего будущего дома дольщикам с Достоевского, 57 сначала рассказали о ходе строительных работ. Многострадальный объект разморозили в июне этого года. Сейчас строители заканчивают демонтаж по фасаду и ждут проектных решений для монтажа новых конструкций взамен обветшавших: окон, дверей, частично наружных стен, внутренних перегородок и т.д. Все это будет предусмотрено проектом по результатам техобследования.
— Думаю, проектировщики выдадут нам эти решения в ближайшие две недели, они пройдут госэкспертизу и будут воплощены в жизнь, — сообщил генеральный директор подрядной организации — ООО «Бриз» Андрей Беляков.
Параллельно идет демонтаж инженерных систем: вентиляции, отопления, водопровода и канализации. Демонтируют и пластиковые окна — на хранение уже вывезли около 900 старых оконных конструкций.
Кроме того, по его словам, на объекте частично выполнено благоустройство территории в первом слое и демонтаж лифтов — поставки новых подъемников ждут 5 сентября. Со следующей недели планируется приступить к замене кровли, а закончить монтаж хотят к 10 сентября. То же самое — и по системам вентиляции и дымоудаления.
— Все работы ведем параллельно: сегодня демонтируем старое — завтра монтируем новое, — сообщил глава «Бриза». — Мокрый фасад будет снят в полном объеме. Сейчас мы снимаем все, что было опасным, — падающие плитки, например. Вентфасад будет из керамогранита.
«По ДДУ у вас нет понятия «предчистовая отделка!»
Дольщики поинтересовались обустройством «корзинок» для кондиционеров на фасаде, но подрядчик заявил, что он против таких конструкций из-за скопления наледи. Другой вопрос был по внутренним перегородкам в доме: старые, из гипсокартона демонтировали, ясность по новым внесут проектировщики, ориентировочно до 20 августа. Спрашивали и про благоустройство: приведут ли строители в порядок внешний вид гаража и можно ли включить в проект ограждение двора. Подрядчик и застройщик без большой уверенности обещали уточнить и продумать варианты. Но самой резонансной темой оказался вопрос по отделке квартир. Ответ сильно разочаровал дольщиков — надежды въехать в полуготовое жилье рухнули.
— По договору долевого участия (ДДУ) у вас нет понятия «предчистовая отделка». У вас прописан четкий перечень того, с какими удобствами будет передаваться квартира: без стяжки, штукатурки и отделки потолков. В квартиру будет заведен только кабель, даже щиток не прописан, но мы его поставим, — сообщил Андрей Беляков.
— Нам объясняли по-другому: что сейчас квартиры не сдаются в черновой отделке, потому что по нормам не пройдут. В «Миллениум Сити» вы же делали предчистовую отделку, — расстроились дольщики.
— Откройте договор «Миллениум Сити». У них штукатурка стен и стяжка пола есть по ДДУ. Таких работ не было только у офисников, им об этом говорили, и за дополнительную плату сделали, — возразил глава «Бриза».
Новые входные двери в квартиры тоже не обрадовали будущих жильцов. Сейчас старые демонтируют, вместо них устанавливают деревянные:
— Вы же убираете металлические двери!
— Эти консервные банки, китайские двери?
— Какие бы ни были, металлические же, а не деревянные.
— По дверям уточню.
— В договоре прописаны деревянные, — напомнили дольщикам.
Отвечая на вопрос о сроках достройки, подрядчик заверил, что уложится в обозначенный срок — к концу марта 2021 года: «У меня есть конечная дата, я не имею права ее нарушать. Уважаемые дольщики, вы не первые, с кем я работаю. Я еще никого не подвел с датой».
«Зачем мы столько ждали?»
Под конец встречи дольщики несколько приуныли, не скрывая недовольства тем, что никаких бонусов за длительное ожидание квартир не будет, поскольку это прямое расхождение с проектом. Кроме того, активисты проблемной стройки недоумевали, почему сроки разморозки их долгостроя все время сдвигали.
— Когда обсуждали очередность достройки объектов, нам говорили, что наш дом чуть ли не до основания, до монолита надо разбирать, что объем работ очень большой. В итоге мы 500 лет ждали, когда до нас дойдет очередь, а сейчас выясняется, здесь всего-то и надо было снять плитку — и все нормально. Меня беспокоит, зачем мы столько ждали? Говорили, почти миллиард нужен, а сейчас выясняется, что дом не надо сильно разбирать и почти ничего не будут делать, — расстроился дольщик Сергей Соломахин, узнав, что квартиры будут сданы без отделки и другие виды работ в проект никак не включить.
— Нам говорили, что по новым нормам нельзя сдавать дом в черновой отделке. Мы радовались, что не зря долго ждали, что получим хоть какое-то преимущество — оштукатуренные квартиры. Теперь нас вернули назад на десятилетия, — сокрушается еще одна дольщица Олеся Набиуллина.
Под конец разговора дольщикам сообщили приятную новость. Фонду удалось договориться о снятии ареста с имущества на Достоевского, 57. Скорее всего, уже в сентябре застройщик сможет проводить сделки через Росреестр, чтобы начать продажу парковочных мест и порядка 30 свободных квартир. Тем же правом — продать свою собственность в достраивающемся доме — могут воспользоваться и дольщики.
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