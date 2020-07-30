«Мы 500 лет ждали...»: дольщиков долгостроя на Достоевского ограничили в «хотелках»

Покупателям квартир на Достоевского, 57 отказали в предчистовой отделке и ограждении двора — они оказались «не по проекту»

Фото: Василя Ширшова

Первый в этом году обход с участием дольщиков прошел накануне во дворе старейшего казанского долгостроя — дома, недостроенного «Свеем» на Достоевского,57. Будущие жильцы и владельцы коммерческих помещений пришли в надежде, что их многолетнее ожидание окупится рядом бонусов — например, предчистовой отделкой квартир или другими дополнительными видами работ. Однако новый застройщик — Республиканский фонд поддержки дольщиков — заявил, что отклоняться от проекта нельзя, таковы «требования Москвы». Целевое расходование федеральных средств, на которые возводят дом, строго контролируется.

«Снимаем все, что было опасным»

Собравшимся во дворе своего будущего дома дольщикам с Достоевского, 57 сначала рассказали о ходе строительных работ. Многострадальный объект разморозили в июне этого года. Сейчас строители заканчивают демонтаж по фасаду и ждут проектных решений для монтажа новых конструкций взамен обветшавших: окон, дверей, частично наружных стен, внутренних перегородок и т.д. Все это будет предусмотрено проектом по результатам техобследования.

— Думаю, проектировщики выдадут нам эти решения в ближайшие две недели, они пройдут госэкспертизу и будут воплощены в жизнь, — сообщил генеральный директор подрядной организации — ООО «Бриз» Андрей Беляков.

Параллельно идет демонтаж инженерных систем: вентиляции, отопления, водопровода и канализации. Демонтируют и пластиковые окна — на хранение уже вывезли около 900 старых оконных конструкций.

— Внутренние инженерные сети полностью демонтированы. Здесь заведены вода и тепло, сейчас канализацию будут укладывать по Достоевского и Вишневского под землей. А там, где кран стоит, «Сетевая компания» заведет в дом 12 кабелей, — добавил Беляков.

Кроме того, по его словам, на объекте частично выполнено благоустройство территории в первом слое и демонтаж лифтов — поставки новых подъемников ждут 5 сентября. Со следующей недели планируется приступить к замене кровли, а закончить монтаж хотят к 10 сентября. То же самое — и по системам вентиляции и дымоудаления.

— Все работы ведем параллельно: сегодня демонтируем старое — завтра монтируем новое, — сообщил глава «Бриза». — Мокрый фасад будет снят в полном объеме. Сейчас мы снимаем все, что было опасным, — падающие плитки, например. Вентфасад будет из керамогранита.

«По ДДУ у вас нет понятия «предчистовая отделка!»

Дольщики поинтересовались обустройством «корзинок» для кондиционеров на фасаде, но подрядчик заявил, что он против таких конструкций из-за скопления наледи. Другой вопрос был по внутренним перегородкам в доме: старые, из гипсокартона демонтировали, ясность по новым внесут проектировщики, ориентировочно до 20 августа. Спрашивали и про благоустройство: приведут ли строители в порядок внешний вид гаража и можно ли включить в проект ограждение двора. Подрядчик и застройщик без большой уверенности обещали уточнить и продумать варианты. Но самой резонансной темой оказался вопрос по отделке квартир. Ответ сильно разочаровал дольщиков — надежды въехать в полуготовое жилье рухнули.

— По договору долевого участия (ДДУ) у вас нет понятия «предчистовая отделка». У вас прописан четкий перечень того, с какими удобствами будет передаваться квартира: без стяжки, штукатурки и отделки потолков. В квартиру будет заведен только кабель, даже щиток не прописан, но мы его поставим, — сообщил Андрей Беляков.

Отвечая на вопрос о сроках достройки, подрядчик заверил, что уложится в обозначенный срок — к концу марта 2021 года. Фото Васили Ширшовой

— Нам объясняли по-другому: что сейчас квартиры не сдаются в черновой отделке, потому что по нормам не пройдут. В «Миллениум Сити» вы же делали предчистовую отделку, — расстроились дольщики.

— Откройте договор «Миллениум Сити». У них штукатурка стен и стяжка пола есть по ДДУ. Таких работ не было только у офисников, им об этом говорили, и за дополнительную плату сделали, — возразил глава «Бриза».

Новые входные двери в квартиры тоже не обрадовали будущих жильцов. Сейчас старые демонтируют, вместо них устанавливают деревянные:

— Вы же убираете металлические двери!

— Эти консервные банки, китайские двери?

— Какие бы ни были, металлические же, а не деревянные.

— По дверям уточню.

— В договоре прописаны деревянные, — напомнили дольщикам.

Отвечая на вопрос о сроках достройки, подрядчик заверил, что уложится в обозначенный срок — к концу марта 2021 года: «У меня есть конечная дата, я не имею права ее нарушать. Уважаемые дольщики, вы не первые, с кем я работаю. Я еще никого не подвел с датой».

Под конец встречи дольщики несколько приуныли, не скрывая недовольства тем, что никаких бонусов за длительное ожидание квартир не будет. Фото Васили Ширшовой

«Зачем мы столько ждали?»

Под конец встречи дольщики несколько приуныли, не скрывая недовольства тем, что никаких бонусов за длительное ожидание квартир не будет, поскольку это прямое расхождение с проектом. Кроме того, активисты проблемной стройки недоумевали, почему сроки разморозки их долгостроя все время сдвигали.

— Когда обсуждали очередность достройки объектов, нам говорили, что наш дом чуть ли не до основания, до монолита надо разбирать, что объем работ очень большой. В итоге мы 500 лет ждали, когда до нас дойдет очередь, а сейчас выясняется, здесь всего-то и надо было снять плитку — и все нормально. Меня беспокоит, зачем мы столько ждали? Говорили, почти миллиард нужен, а сейчас выясняется, что дом не надо сильно разбирать и почти ничего не будут делать, — расстроился дольщик Сергей Соломахин, узнав, что квартиры будут сданы без отделки и другие виды работ в проект никак не включить.

— Нам говорили, что по новым нормам нельзя сдавать дом в черновой отделке. Мы радовались, что не зря долго ждали, что получим хоть какое-то преимущество — оштукатуренные квартиры. Теперь нас вернули назад на десятилетия, — сокрушается еще одна дольщица Олеся Набиуллина.

— Любое отклонение от проекта не пройдет, Москва не пропустит. Нецелевой расход расценят как ваше необоснованное обогащение. Потому что вы заплатили за одно, а хотите получить другое. Это требования Москвы, — пояснил недовольным исполнительный директор ФПД Иван Новиков.

Под конец разговора дольщикам сообщили приятную новость. Фонду удалось договориться о снятии ареста с имущества на Достоевского, 57. Скорее всего, уже в сентябре застройщик сможет проводить сделки через Росреестр, чтобы начать продажу парковочных мест и порядка 30 свободных квартир. Тем же правом — продать свою собственность в достраивающемся доме — могут воспользоваться и дольщики.